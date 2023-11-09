蔣方智怡強調蔣公反共 賴清德：足以讓國民黨好好反省

民進黨總統參選人賴清德。(本報系資料照片)

蔣中正日記日前出版，蔣家第三代兒媳蔣方智怡在活動中一再強調蔣中正的反共立場。民進黨總統參選人賴清德 表示，蔣方智怡提到的這席話，足以讓國民黨 或社會一些「走錯路的」好好反省。

蔣方智怡日前說，蔣公是因清黨反共，與共黨為敵，蔣公是為追求民主才推動制憲立憲，期間內憂外患，國運顛沛，史書可鑑；她要代表蔣家以一句蔣公遺囑與台灣人民共勉，「復興民族文化、堅守民主陣容」，「蔣公不是完人，當時以他的條件能夠外抗日本，內拒共黨，已誠屬不易」

賴清德今天接受主播廖筱君專訪，被問到蔣方智怡的說法。賴清德說，他當台南市長的時候，有一次到灣裡的一座廟，去拜訪那個廟方主委，是地方仕紳，熱心公益。當時聊到為什麼前總統馬英九 民調那麼低，對方說，「市長我告訴你，我是藍營的，我長久支持國民黨。馬英九總統的民調之所以低，是因為過去國民黨不管蔣介石或蔣經國兩位總統都對抗共產黨，結果現在不是，現在的180度轉變，有受騙的感覺」。

賴清德說，他認為，包括藍營的很多人都不認同馬英九這樣的路線，這是為什麼馬民調之所以那麼低，低到破國民黨在社會上的政黨支持比例。

賴清德說，所以前不久蔣方智怡講的那段話，是讓國民黨應該好好反省，他也肯定蔣方智怡，把兩蔣的日記能夠獻給國家，可以讓歷史學者對那段時間所發生的種種事情，去進行研究，這是值得肯定的事情。

賴清德說，「抗中保台好像是我們主動，其實不是，我們只是抵抗中國的併吞，不得不做各種準備，來保護台灣」。他說，抗中保台是提高我方的國防力量，志不在反攻大陸，也不在協助國際社會去侵略中國，「我們只是想要保護台灣，在中國不放棄武力威脅之下，台灣社會，包括蔣方智怡女士所提到的，自然而然會有抵抗中國併吞的準備，然後以保護台灣的安全」，這段話足以讓國民黨或社會一些「走錯路的」好好反省。