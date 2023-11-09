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王鴻薇：中國配偶放棄中國籍才能參選 形同一邊一國

記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。(記者潘俊宏／攝影)
國民黨立委王鴻薇。(記者潘俊宏／攝影)

中國籍配偶(陸配)徐春鶯的國籍問題成台灣選舉關注話題，國民黨立委王鴻薇今日表示，陸配須放棄大陸籍才能參選，事實上是一邊一國，因將中國大陸視為外國，陸委會也應自己提案刪除預算。

王鴻薇說，民進黨、親綠媒體或政論節目可以檢視徐春鶯過去的言行、參加過的活動或論述，但現在無限上綱，直接擴張成解釋為「所有的陸配都必須放棄中華人民共和國的國籍才能夠參政」，事實上有違憲法，也違反兩岸人民關係條例，尤其陸委會還做這樣的主張，陸委會不就是主管兩岸人民關係的機關嗎？

王鴻薇提到，如果陸配須放棄大陸籍才能參選的話，事實上是一邊一國，因為把中國大陸視為外國。陸委會應該自己提案刪除預算，因為真的不需要陸委會，中國大陸人士全部讓外交部管。按照民進黨政府從陸委會、行政院、內政部等等相關解釋，陸委會沒有存在必要。兩岸人民關係條例非常明確規定，兩岸人民的事務並非視為外國，因此成立陸委會，也依照兩岸人民關係條例進行相關規範，民進黨的政府上上下下不顧法規，全力擁護民進黨總統參選人賴清德，只因賴一句抗中的話，整個政府動起來，無視憲法及相關法律，這才是真正的悲哀。

關於民進黨打出抗中保台牌，質疑徐春鶯國籍問題，賴清德又拋出陸生納入健保，是否矛盾。王鴻薇批，現在民進黨政府只有意識形態，只想要騙票，不是邏輯錯亂嗎？ 若要把陸生納入健保，卻又將其視為外國人，如此不是應該提供所有外國人健保保障？民進黨的思維只有選舉，為了要護衛賴清德，賴清德說的一句話比法律還要重要。

至於經濟學人稱解放軍若登陸台灣，代價遠超過諾曼第登陸。王鴻薇強調，國際媒體特別提到台海是容易發生戰事的地方，經濟學人分析如果中國武力犯台，會付出極為慘痛的代價，但是中共會付出慘痛的代價，請問台灣人民付出的代價是什麼？前兩天有民間智庫做沙盤推演，兩岸發生戰爭，國軍死亡數恐高達10萬，平民死亡數也可能高達上萬人，中共一定會付出慘痛的代價，請問台灣也要付出這樣慘痛的代價嗎？

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中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯被傳將列入民眾黨不分區立委安全名單內，引發爭議。徐春鶯的國籍問題同樣引發話題。(圖／本報系資料照)

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