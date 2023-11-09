王鴻薇：中國配偶放棄中國籍才能參選 形同一邊一國

國民黨立委王鴻薇。(記者潘俊宏／攝影)

中國籍配偶(陸配)徐春鶯的國籍問題成台灣選舉關注話題，國民黨立委王鴻薇今日表示，陸配須放棄大陸籍才能參選，事實上是一邊一國，因將中國大陸視為外國，陸委會也應自己提案刪除預算。

王鴻薇說，民進黨 、親綠媒體或政論節目可以檢視徐春鶯過去的言行、參加過的活動或論述，但現在無限上綱，直接擴張成解釋為「所有的陸配都必須放棄中華人民共和國的國籍才能夠參政」，事實上有違憲法，也違反兩岸人民關係條例，尤其陸委會還做這樣的主張，陸委會不就是主管兩岸人民關係的機關嗎？

王鴻薇提到，如果陸配須放棄大陸籍才能參選的話，事實上是一邊一國，因為把中國大陸視為外國。陸委會應該自己提案刪除預算，因為真的不需要陸委會，中國大陸人士全部讓外交部管。按照民進黨政府從陸委會、行政院、內政部等等相關解釋，陸委會沒有存在必要。兩岸人民關係條例非常明確規定，兩岸人民的事務並非視為外國，因此成立陸委會，也依照兩岸人民關係條例進行相關規範，民進黨的政府上上下下不顧法規，全力擁護民進黨總統參選人賴清德 ，只因賴一句抗中的話，整個政府動起來，無視憲法及相關法律，這才是真正的悲哀。

關於民進黨打出抗中保台牌，質疑徐春鶯國籍問題，賴清德又拋出陸生納入健保 ，是否矛盾。王鴻薇批，現在民進黨政府只有意識形態，只想要騙票，不是邏輯錯亂嗎？ 若要把陸生納入健保，卻又將其視為外國人，如此不是應該提供所有外國人健保保障？民進黨的思維只有選舉，為了要護衛賴清德，賴清德說的一句話比法律還要重要。