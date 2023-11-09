是否找蕭美琴當副手 賴清德：我不承認也不否認

民進黨台灣總統參選人賴清德今天對於是否找駐美代表蕭美琴任副手，仍不鬆口，他只說兩人「情如兄妹」。（中央社）

民進黨 台灣總統參選人賴清德 今天對於是否找駐美代表蕭美琴任副手，仍不鬆口，他只說兩人「情如兄妹」；賴清德說，副手考量已差不多完成，但要適當時間再宣布，此時只能秉持外交態度「不承認也不否認」。

賴清德今天接受主持人廖筱君「REAL TALK」專訪，對於外界關注的副手人選，賴清德只說，站在選舉步驟的考量，下週就要公布不分區立委名單，然後再公布副總統人選。

賴清德先前面對花蓮鄉親時，曾講到要把蕭美琴送進總統府。

賴清德今天說，他跟蕭美琴是「情如兄妹」，因為兩人都是台南人，她是台南南師附小的傑出校友，她念的中山國中，是台南市當時的女校，很難得她也考上台南女中，因為台南的關係，兩人很熟很親近，有很多次聊天。

他說，大家也會安慰蕭美琴在花蓮的敗選，不過她是只有感激花蓮鄉親對她的栽培，也曾經給她過機會，她能夠在花蓮服務鄉親，她也很榮幸，從來沒有覺得花蓮的鄉親虧欠她，蕭美琴就是這樣的非常好的一個人。

賴清德表示，蕭美琴在駐美代表任內，對國家貢獻非常大，蕭美琴本身是國際關係政治專業，她也在總統府服務過，在國會時又在外交國防委員會。

他說，蕭美琴在民進黨時，她也代表民進黨跟國際自由聯盟或是國際婦女聯盟，做國際外交的工作，所以蕭美琴駐美，很快讓美國政府跟美國國會信任她，她專業理性，變成是美國跟台灣一座很重要、很穩固、很信賴的橋梁。

針對副手是否完成考量，賴清德說，考量已經差不多完成，但要適當時間再宣布，因為還是要優先公布不分區立委，「這時候我只能秉持外交態度，不承認也不否認」。