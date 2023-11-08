批賴清德造謠不負責任 徐春鶯：台灣獨立就放棄中國籍
民眾黨不分區立委提名名單，傳出將納入中華兩岸婚姻家庭服務聯盟祕書長徐春鶯，徐遭爆曾任中共幹部、未放棄中國大陸國籍等爭議。徐春鶯今天接受廣播節目專訪表示，中華民國憲法涵蓋中國大陸，叫她要去哪裡放棄國籍，如果台灣宣布獨立，她就會去放棄中國國籍。
徐春鶯說，副總統賴清德在沒有任何證據下，造謠她是共產黨員，這是不對的，她很氣憤。
徐春鶯指出，賴清德貴為國家的副總統，同時是要選總統帶領國家的人，在完全沒有任何證據下，指稱國民是共產黨員，一個政治人物的格局在哪裡，要指控請拿出證據，如果動用國家機器調查出她曾是中共黨員，可以把她驅逐出境，註銷台灣身分，沒話說，可是她就不是，事發至今15天完全沒給她交代，至少要澄清更正錯誤訊息。
外界質疑她沒有放棄中國大陸國籍，徐春鶯表示，根據中華民國憲法跟兩岸人民關係條例，中國跟台灣是外國關係嗎？是國與國的關係嗎？如果台灣宣布獨立，她就去放棄中國大陸的國籍。
徐春鶯批評，政府什麼事情都不敢做，把難題丟給百姓；如果政府修法把中國大陸定義為外國，讓陸配都能去放棄中國大陸國籍，她願意去放棄中國國籍，選擇台灣國籍，到時候陸委會就要拆掉，兩岸人民關係條例也應該撤掉，歸為外交部管轄，這才是合法。
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