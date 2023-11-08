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批賴清德造謠不負責任 徐春鶯：台灣獨立就放棄中國籍

記者林縉明／台北即時報導
中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯被傳將列入民眾黨不分區立委安全名單內，引發爭議。圖／聯合報系資料照片
中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯被傳將列入民眾黨不分區立委安全名單內，引發爭議。圖／聯合報系資料照片

民眾黨不分區立委提名名單，傳出將納入中華兩岸婚姻家庭服務聯盟祕書長徐春鶯，徐遭爆曾任中共幹部、未放棄中國大陸國籍等爭議。徐春鶯今天接受廣播節目專訪表示，中華民國憲法涵蓋中國大陸，叫她要去哪裡放棄國籍，如果台灣宣布獨立，她就會去放棄中國國籍。

徐春鶯說，副總統賴清德在沒有任何證據下，造謠她是共產黨員，這是不對的，她很氣憤。

徐春鶯指出，賴清德貴為國家的副總統，同時是要選總統帶領國家的人，在完全沒有任何證據下，指稱國民是共產黨員，一個政治人物的格局在哪裡，要指控請拿出證據，如果動用國家機器調查出她曾是中共黨員，可以把她驅逐出境，註銷台灣身分，沒話說，可是她就不是，事發至今15天完全沒給她交代，至少要澄清更正錯誤訊息。

外界質疑她沒有放棄中國大陸國籍，徐春鶯表示，根據中華民國憲法跟兩岸人民關係條例，中國跟台灣是外國關係嗎？是國與國的關係嗎？如果台灣宣布獨立，她就去放棄中國大陸的國籍。

徐春鶯批評，政府什麼事情都不敢做，把難題丟給百姓；如果政府修法把中國大陸定義為外國，讓陸配都能去放棄中國大陸國籍，她願意去放棄中國國籍，選擇台灣國籍，到時候陸委會就要拆掉，兩岸人民關係條例也應該撤掉，歸為外交部管轄，這才是合法。

中華民國 賴清德 中共

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