台身分證名字可單列羅馬拼音 她說「中文名不屬於我」

泰雅族人Bawtu Payen申請單獨以羅馬拼音族名登記為身分證姓名，被戶政事務所拒絕，他提行政訴訟，台北高等行政法院判戶政事務所敗訴。本報資料照片

台北高等行政法院昨判決認定，戶政事務所應准予原民單獨以羅馬拼音文字登記身分證姓名。原住民 族政策協會理事長陳旻園認為，過去要求原民用漢字登記族名，是「華語霸權的思維」，讓民眾透過身分證認識並熟悉原民羅馬拼音名字，可視為「雙語教育 的開始」。也提起訴訟的原住民立委候選人Savungaz Valincinan則表示，請內政部 不要再浪費司法資源上訴，「現在讓社會一起進步。」

根據內政部規定，原住民族恢復傳統姓名登記身分證件時，只有三種選擇—用漢名並列族語拼音、單列漢字音譯族名，以及漢字音譯族名並列族語拼音。但不得單獨列出羅馬拼音的原住民名字，等於原民必須先將族名音譯成漢字才能登記身分證。2021年，包括Savungaz Valincinan在內的七名原民族青年批違憲各自提起行政訴訟，提起人之一Bawtu Payen 昨迎來首場勝訴。

陳旻園指出，多年來原民皆採羅馬拼音命名，硬要「音譯」成漢字，會出現譯文「望文生義」的困擾，還有原民族人故意譯成各種怪字以示抗議。

以原民會主委夷將·拔路兒為例，族名是Icyang Parod。Icyang 音譯成「夷將」，「夷」字在中文會讓人聯想到「蠻夷」的「夷」。他是阿美族人，阿美族的族名為「個人名＋母名／父名」，Icyang是夷將的名字，Parod是夷將父親的名字。但譯成中文後，很多人都稱原民會主委「夷將先生」。事實上，阿美族根本沒有「姓」的概念。

Savungaz Valincinan也說，她身分證件上登記「撒丰安．瓦林及那」，很多人都稱她「撒小姐」。但她是布農族人，布農族是「個人名+ 氏族名」，她根本不姓「撒」。布農族的氏族名會隨著部落的分系一路加下去，有布農族人的傳統名字可以長到幾十字，「一個布農族人的名字就等於一部地誌」，但譯成中文後只剩下長度。

「當我簽中文名字時，我總覺得這個名字不屬於我。」Savungaz Valincinan說，過去原民提出抗議時，內政部總會以造成社會困擾、行政系統無法容納非中文輸入等理由搪塞。但鮭魚吃到飽改名風波發生後，「為什麼鮭魚名字就不會造成困擾？」行政系統的修正，「數位部難道不能解決？」她認為內政部遲不解決的原因，完全是因為「華語霸權」作祟。

陳旻園則說，台灣推行「雙語教育」，讓原民身分證件可單列羅馬拼音名字就是非常實際的「雙語教育」，讓台灣民眾從小便理解、包容另一個族群的文字與文化。Savungaz Valincinan說，很多人無法準確唸出她的族名，「沒關係，讓我教你唸」。不能等到社會取得共識再修改法令，「法律不改、行政系統不改，人民就不會學習不熟悉的事情。」