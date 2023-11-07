邀姚立明任競總主委 賴清德：他會幫助我打敗柯文哲

學者姚立明受邀擔任賴清德競選總部主委。圖／民進黨提供

民進黨 總統參選人賴清德 今天公布競選總部組織架構，競總主委由新黨出身的前立委姚立明擔任。姚立明說，他跟賴清德已經互動一段時間，但當賴邀請他擔任競總工作，還是有點遲疑，他已經有三、四年不在公共事務，但仔細想，現在距離選舉已經不到70天，百分之百一定會參選總統的只有賴清德一人，其他三人還有變數，「我不幫他還能幫誰」。

除姚立明之外，賴清德今天也公布決策委員會召集人邱義仁、後援總會總會長陳茂仁、國政顧問團召集人鄭麗君。總督導由民進黨前主席卓榮泰擔任，總協調是總統府秘書長林佳龍，總幹事為潘孟安、榮譽主委為行政院前院長蘇貞昌。

賴清德今天交給每個人一顆致勝球，他也說，整個團隊剛好九個人，是一支棒球隊，這是冠軍隊伍，敬請國人支持，也希望大家給批評指教，大家一起努力為了更好的台灣加油，一定要贏得勝選。

姚立明曾經在2014年擔任柯文哲 台北市長競總主委，今天也被問到此事。姚立明說，他2014年去競總之前不認得柯文哲，是有人介紹，他就給柯文哲上了兩堂課、進入競總幫忙，但他認識柯以後，認識柯的「本面目」就分手、不再連絡，用簡單的話來講，「我跟柯文哲是媒妁之言」。

姚立明說，通常俗話說，因誤會而結合，因了解而分手。這次幫賴清德，是因為跟賴往來了很長的時間，非常信任賴清德，至少幾次交往經驗，賴是非常正派的人，印象深刻，賴從不說謊，對他的承諾不論多小都不會反悔，深信賴作為國家領導人，一定能獲得選民信賴，他跟賴及他跟柯文哲之間完全不一樣，他跟賴是「交往而結合，相互間會長長久久」。

賴清德也說，如果問姚立明對他的幫助跟姚立明對柯文哲的幫助有什麼不同，「那就是姚立明會幫助我打敗柯文哲。」