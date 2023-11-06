衝著柯文哲? 賴清德競總核心小組出爐 邱義仁掌兵符、姚立明任主委
民進黨總統參選人賴清德今天將在競選總部舉行組織架構公布記者會，據了解，競選總部主任委員將由前柯文哲台北市長競選總幹事姚立明擔任，打破總統競總主委由民進黨內人士擔任的傳統，也是賴清德主張的「民主大聯盟」成員再添一人。
據悉，其他幹部包括決策委員會召集人邱義仁、後援總會總會長陳茂仁、國政顧問團召集人鄭麗君。總督導由民進黨前主席卓榮泰擔任，總協調是總統府秘書長林佳龍，總幹事為潘孟安。
姚立明一開始以新黨身分從政，過去曾擔任百萬人民倒扁運動指揮部副總指揮，2014年柯文哲競選台北市長，姚立明擔任競總主委。
姚立明7月曾受賴清德邀請，在民進黨中常會進行專題報告。姚立明當時說，柯文哲在年輕人的支持度已達6成，未來整體民調只有往下掉的可能，柯文哲擅長用網路吸引年輕人，民進黨確實需要突破。
姚立明當時以「從憲政理念思考民主大聯盟」為題報告，探討也分析近來柯文哲參選總統的局勢。他表示，柯文哲在年輕人的民調上突破6成，已到達天花板，之後整體民調應只有往下掉的可能；他長期觀察，賴清德約掌握4成國人支持，但有緩步及些微下降趨勢，應多針對青年選票拓展，才能再回到大約4成的支持度。
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