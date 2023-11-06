衝著柯文哲? 賴清德競總核心小組出爐 邱義仁掌兵符、姚立明任主委

學者姚立明日前以「從憲政理念思考民主大聯盟」為題進行專案報告，據轉述，姚立明指出，柯文哲的支持度不會再上升，只會掉下去。（圖：民進黨提供）

民進黨 總統參選人賴清德 今天將在競選總部舉行組織架構公布記者會，據了解，競選總部主任委員將由前柯文哲 台北市長競選總幹事姚立明擔任，打破總統競總主委由民進黨內人士擔任的傳統，也是賴清德主張的「民主大聯盟」成員再添一人。

據悉，其他幹部包括決策委員會召集人邱義仁、後援總會總會長陳茂仁、國政顧問團召集人鄭麗君。總督導由民進黨前主席卓榮泰擔任，總協調是總統府秘書長林佳龍，總幹事為潘孟安。

姚立明一開始以新黨身分從政，過去曾擔任百萬人民倒扁運動指揮部副總指揮，2014年柯文哲競選台北市長，姚立明擔任競總主委。

姚立明7月曾受賴清德邀請，在民進黨中常會進行專題報告。姚立明當時說，柯文哲在年輕人的支持度已達6成，未來整體民調只有往下掉的可能，柯文哲擅長用網路吸引年輕人，民進黨確實需要突破。

姚立明當時以「從憲政理念思考民主大聯盟」為題報告，探討也分析近來柯文哲參選總統的局勢。他表示，柯文哲在年輕人的民調上突破6成，已到達天花板，之後整體民調應只有往下掉的可能；他長期觀察，賴清德約掌握4成國人支持，但有緩步及些微下降趨勢，應多針對青年選票拓展，才能再回到大約4成的支持度。