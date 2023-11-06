台國安局：有台灣民調單位學者、負責人受邀中國

台國安局長蔡明彥。(本報系資料照)

台灣總統選舉將至，民進黨立委羅致政今天關切中共 介選狀況，並詢問有無台灣民調 單位的學者、負責人受中共邀請到對岸，台國安局長蔡明彥證實，據國安局了解，有此情事，另也會注意民調公司資金是否來自中國。

立法院外交及國防委員會上午審查國家安全局民國113年度預算，民進黨立委羅致政關切，中共的中央台辦有沒有找台灣名嘴到中國去，或以個別、團體方式邀請。

蔡明彥回應，有，中國很多衛視要拍攝很多節目，因此這分成兩部分，一是邀到對岸、二是在台灣開設節目，而學者的話，則是由主辦單位邀請，至於開設節目，若正常交流國安局不會有意見，若有特殊及異常，國安局會別注意。

羅致政關切，除了台辦系統，有無國安系統跟這些人接觸。蔡明彥僅指出，都有在掌握特殊狀況；羅致政追問，有無台灣民調單位的學者、負責人受中共邀請，蔡明彥指出，「據我們了解，也有」。

羅致政追問，有無民調單位資金來自對岸。蔡明彥指出，這也有在注意，因爲涉及有些公司設置在對岸或在海外，如何尋找金流斷點是重點。

羅致政進一步指出，依法中國不能在台灣製作節目，即便是中媒駐點人員，也不能租用攝影棚去拍攝節目。蔡明彥指出，這裡面有模糊空間；羅致政追問，台灣名嘴錄製中國節目價碼，是否高於台灣節目非常多，蔡明彥回應，這無法證實，因為價碼涉及情資，但有注意到相關狀況。

另外，羅致政也關切，中共前總理李克強 從驟逝到出殯不到1週，事態是否已結束，或仍在發展中。

蔡明彥回應，中共對此情勢有嚴密控管，包括動員公安到國安系統，避免群眾有大規模群聚效應，由於李克強驟逝第1天，中共網路各種謠言揣測李克強死因，讓中共感覺此訊息繼續蔓延將影響社會穩定，因此隔日便開始管控相關訊息。

蔡明彥進一步指出，李克強在傳統中國社會被認為是專業技術官僚、較關注民生議題，因此反射出對李克強的懷念，同時也有一點影射對現況不滿，因此受中共當局關注。