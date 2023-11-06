賴清德：對民主自由的堅持 不該被解讀為挑戰極權主義

民進黨台灣總統參選人賴清德接受網路節目「大雲時堂」專訪。（取自大雲時堂臉書）

民進黨台灣總統參選人賴清德 接受網路節目「大雲時堂」專訪，主持人李四端問賴若當選，中國是否可能有反制措施？賴清德說，台灣民主好不容易才爭取到，「對於民主自由憲政體制的堅持，不該被解讀為對極權主義的挑戰。」

李四端也問，當選後會盡一切的可能努力，確保台灣在和平的情況下度過未來？賴清德說，「這是我的使命。」

李四端問，有沒有可能想出一些對策，開啟跟對岸的對話，包括政府跟政府、領導人跟領導人，有沒有這個可能性？

賴清德說，當然有可能，九二共識已經被中國國家主席習近平 定義為一國兩制，九二共識在1992年會談時，也沒有真正的共識，「蘇起（國安會前秘書長）也承認，九二共識是他發明、他創作的」，這種狀況下，台灣多數人不接受，但也不要因為多數人不接受九二共識，兩岸交流合作就停擺，中國硬要台灣接受九二共識才願意交談，這個不好。

賴清德表示，蔡總統在今年國慶日提到，願意在民主共識為原則及對等尊嚴前提下，以維持現狀為核心、和平是唯一選擇的狀況下，大家來談另一個互動基礎。

李四端說，「您提的是有條件的，只要對方無法符合條件，對談是不可能的？」賴清德說，中國必須想，如果交流合作就是雙贏，而且台灣人民是善意的。

賴清德說，幾十年來，台商是中國最大外資，累積投資 金額超過2500億美元以上，一年到頭都有一、兩百萬人在中國發展經濟，雖然台商有獲利，但也造福中國社會，魚幫水，水幫魚，但今天中國採取文攻武嚇，台商會擔心，台商會用腳決定前途。愈來愈多台商往印太地區另立生產基地，對中國沒有好處，對台商也沒有好處，台灣也不希望這樣。

賴清德強調，「我領導的台灣希望跟中國做朋友，不希望做敵人」，他擔任行政院長時，到立法院接受質詢，就公開說，兩岸有共同敵人，也有共同目標，共同敵人是天災、地變、傳染病，應該共同研究、面對這些事情，造福兩岸人民。共同目標就是創造雙贏，發展經濟，增進兩岸人民福祉，特別是維持台海穩定，世界和平，這才是大家追求的目標。