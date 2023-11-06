我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加油、買菜、買電子品 這幾天到商店較省

杜克大學研究：現役美軍個資在網上不到1元能買到

賴清德：對民主自由的堅持 不該被解讀為挑戰極權主義

記者丘采薇／台北即時報導
民進黨台灣總統參選人賴清德接受網路節目「大雲時堂」專訪。（取自大雲時堂臉書）
民進黨台灣總統參選人賴清德接受網路節目「大雲時堂」專訪。（取自大雲時堂臉書）

民進黨台灣總統參選人賴清德接受網路節目「大雲時堂」專訪，主持人李四端問賴若當選，中國是否可能有反制措施？賴清德說，台灣民主好不容易才爭取到，「對於民主自由憲政體制的堅持，不該被解讀為對極權主義的挑戰。」

李四端也問，當選後會盡一切的可能努力，確保台灣在和平的情況下度過未來？賴清德說，「這是我的使命。」

李四端問，有沒有可能想出一些對策，開啟跟對岸的對話，包括政府跟政府、領導人跟領導人，有沒有這個可能性？

賴清德說，當然有可能，九二共識已經被中國國家主席習近平定義為一國兩制，九二共識在1992年會談時，也沒有真正的共識，「蘇起（國安會前秘書長）也承認，九二共識是他發明、他創作的」，這種狀況下，台灣多數人不接受，但也不要因為多數人不接受九二共識，兩岸交流合作就停擺，中國硬要台灣接受九二共識才願意交談，這個不好。

賴清德表示，蔡總統在今年國慶日提到，願意在民主共識為原則及對等尊嚴前提下，以維持現狀為核心、和平是唯一選擇的狀況下，大家來談另一個互動基礎。

李四端說，「您提的是有條件的，只要對方無法符合條件，對談是不可能的？」賴清德說，中國必須想，如果交流合作就是雙贏，而且台灣人民是善意的。

賴清德說，幾十年來，台商是中國最大外資，累積投資金額超過2500億美元以上，一年到頭都有一、兩百萬人在中國發展經濟，雖然台商有獲利，但也造福中國社會，魚幫水，水幫魚，但今天中國採取文攻武嚇，台商會擔心，台商會用腳決定前途。愈來愈多台商往印太地區另立生產基地，對中國沒有好處，對台商也沒有好處，台灣也不希望這樣。

賴清德強調，「我領導的台灣希望跟中國做朋友，不希望做敵人」，他擔任行政院長時，到立法院接受質詢，就公開說，兩岸有共同敵人，也有共同目標，共同敵人是天災、地變、傳染病，應該共同研究、面對這些事情，造福兩岸人民。共同目標就是創造雙贏，發展經濟，增進兩岸人民福祉，特別是維持台海穩定，世界和平，這才是大家追求的目標。

賴清德 投資 習近平

上一則

前白宮官員：若台海爆衝突 印度出兵援美可能性低

下一則

台男拍15歲小女友性愛片 無緣丈人還被打 怒告要求重判

延伸閱讀

藍選將拆違建農舍 喊話賴清德處理萬里老家「別漏氣」

藍選將拆違建農舍 喊話賴清德處理萬里老家「別漏氣」
藍白聲量壓倒綠 賴清德提早打出「抗中牌」

藍白聲量壓倒綠 賴清德提早打出「抗中牌」
觀察站／嚴以律人、寬以待己 賴清德雙標能服眾？

觀察站／嚴以律人、寬以待己 賴清德雙標能服眾？
被賴清德指控是共產黨員 徐春鶯嗆有證據嗎

被賴清德指控是共產黨員 徐春鶯嗆有證據嗎

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
陳姓男子去年和交友軟體「探探」認識新北市國中少女，去年1月間共赴雲雨，詎料數小時後感情生變起糾紛，陳男竟將他與少女的愛情動作片在網路出售，桃園地院審結，將他依對於未滿14歲女子性交罪，又犯散布少年為性交行為電子訊號罪，分別判處1年6月，應執行徒刑2年。緩刑5年期間交付保護管束，上4場法治教育課。記者陳恩惠／攝影

帶少女開房…剛嚐完禁果就翻臉 他將愛情動作片售出

2023-10-31 19:50
桃園市龍潭驚傳命案，一名年約40歲蔡姓男子把玩炫耀改造手槍時不慎走火，害自己爆頭，送醫搶救不治。(記者陳俊智／翻攝)

以為手槍故障 台男將槍口抵頭 慘自爆喪命

2023-11-02 09:45
徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。(取材自民革上海市委官微)

說陸配雙重國籍 專家：常識白痴，兩岸只有戶籍沒有國籍

2023-11-03 02:29
哈瑪斯本月7日對以色列發動無預警奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。美聯社

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

2023-10-30 16:14

超人氣

更多 >
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
3星座脾氣暴躁但絕不動手 牡羊座只動口最怕鬧僵成1局面

3星座脾氣暴躁但絕不動手 牡羊座只動口最怕鬧僵成1局面
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光