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前白宮官員：若台海爆衝突 印度出兵援美可能性低

中央社新德里6日專電
前白宮高層安全官員柯蒂斯（Lisa Curtis）在印度參加論壇。（ 擷自YouTube@Hindustan Times）
前白宮高層安全官員柯蒂斯（Lisa Curtis）在印度參加論壇。（ 擷自YouTube@Hindustan Times）

前白宮高層安全官員柯蒂斯（Lisa Curtis）最近在印度參加論壇時表示，萬一美、中在台灣海峽爆發衝突，印度不太可能出兵援美，但有可能在外交層面聲援，或出借印度洋島嶼作後勤支援。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）最近舉辦「印度斯坦時報領袖峰會」（Hindustan Times Leadership Summit），邀請政、商、智庫界領袖討論國際局勢。

根據主辦單位分享的影片，柯蒂斯在4日場次被主持人問及美印關係前景時表示，雖然美印兩國在一些事務上的看法未必相同，但前景基本樂觀。

柯蒂斯指出，中國在南海與中印邊界的武斷擴張，正逐漸將印度、越南以及菲律賓等國推向美國的陣營，而美國也協助這些國家捍衛自己。

但她提到，萬一美國與中國在台灣海峽發生衝突，美國對印度的期望也很「務實」。

柯蒂斯說，或許有些不熟悉印度「自主外交政策」的美國官員，認為印度會派軍艦馳援美國，甚至會趁台海混亂之際在中印邊界採取動作干擾中國，但她個人不作此想。

她說：「印度的態度將會十分謹慎。當然印度可能在外交層面支持美國，或是甚至讓美國使用尼古巴群島（Nicobar Islands），這（對美國）可能有所幫助，但我不認為印度會提供直接的軍事協助或派遣軍艦。」

柯蒂斯分析，印度與中國領土毗鄰，且存有邊界爭議，在1962年印中戰爭的歷史記憶下，勢必有自己的考量，並依據自身利益作出決策，美國理解印度的處境。

她認為，美中的競爭會持續下去，雖然不久後可能舉行的「拜習會」未必能緩和現今美中關係，但至少可創造溝通機會，減少發生雙方誤判的可能性，確使競爭不會演變為衝突。

影片來源：YouTube Hindustan Times

柯蒂斯現為「新美國安全中心」（CNAS）印太安全計畫主任。她曾在川普時代擔任美國國家安全會議（NSC）南亞暨中亞地區高級主任。

另一方面，美國克雷蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）教授裴敏欣在論壇上說，全球高估了中國的科技能力，美中科技戰最後將由美國勝出。

裴敏欣也警告，雖然美中兩國的領導人並不希望立即發生衝突，且避免衝突符合雙方利益，但整體環境的大方向並不樂觀。

印度 古巴 越南

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