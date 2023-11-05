竹科精準醫療新創團參訪比利時 台灣技術引驚豔
竹科管理局與5家台灣醫療科技新創公司日前組團參訪歐洲生技重鎮比利時，建立當地產學界人脈，結合台灣資通訊科技優勢的醫療新創並讓比利時生技大老驚豔，詢問研發新品採購機會。
參訪團由新竹科學園區管理局委託亞太加速器網路（Asia-Pacific Accelerator Network）與比利時台北辦事處瓦隆尼亞經貿組共同協辦，透過瓦隆尼亞外貿投資總署（Wallonia Export-Investment Agency，簡稱 AWEX）媒合比利時法語區三地的科學園區、新創加速器、歐洲市場商務法務顧問及各類相關企業。
此次訪問比利時的5家新創企業都活躍於精準健康及醫療科技領域，包括聚焦精準基因定點照護檢驗技術的達勁生技，開發3D醫學影像技術的幻景啟動，從事傳染性疾病快速檢測研發的醫流體，開發清除血栓醫療器材的聲捷醫學，以及前瞻生醫晶片等。
台灣新興醫療科技研發在領先全球的資通訊（ICT）產業基礎幫助下表現不凡，在參訪交流中讓比利時專家留下深刻印象。
例如由諾貝爾生醫學獎得主杜維（Christian de Duve）創辦的杜維研究所（De Duve Insitute）免疫學專家庫里（Pierre Coulie），對幻景啟動展示的3D醫學影像器材十分讚賞，直說他的醫師兒子會需要一台，可惜產品尚未上市。杜維研究所的皮膚細胞學專家、台籍學者連文慧也在場交流。
竹科管理局主任秘書游靜秋表示，比利時是歐盟27國的核心市場，且是歐洲生技醫療公司最密集、臨床試驗計劃執行最快的國家。她認為台灣生技及醫療科技中小企業應該更早開始關注這個市場。
比利時台北辦事處經貿組長鄒宏平指出，參訪團在10月30日至11月2日的5天內密集與布魯塞爾、列日（Liège）及新魯汶（Louvain La Neuve）三地醫療科技聚落及生態圈交流，有助5家台灣新創在比利時及歐洲市場驗證它們創新科技在歐洲市場的需求及機會。
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