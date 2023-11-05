竹科精準醫療新創團參訪比利時 台灣技術引驚豔

竹科精準醫療新創參訪團將台灣研發成果帶到比利時交流，引起當地專家驚豔。圖左起幻景啟動執行長楊鈞翔、杜維研究所免疫學專家庫里、達勁生技創辦人謝達斌、成大產創中心協理周耀誠。（比利時台北辦事處瓦隆尼亞經貿組提供）

竹科管理局與5家台灣醫療科技新創公司日前組團參訪歐洲生技重鎮比利 時，建立當地產學界人脈，結合台灣資通訊科技優勢的醫療新創並讓比利時生技大老驚豔，詢問研發新品採購機會。

參訪團由新竹科學園區管理局委託亞太加速器網路（Asia-Pacific Accelerator Network）與比利時台北辦事處瓦隆尼亞經貿組共同協辦，透過瓦隆尼亞外貿投資總署（Wallonia Export-Investment Agency，簡稱 AWEX）媒合比利時法語區三地的科學園區、新創加速器、歐洲市場商務法務顧問及各類相關企業。

此次訪問比利時的5家新創企業都活躍於精準健康及醫療科技領域，包括聚焦精準基因定點照護檢驗技術的達勁生技，開發3D醫學 影像技術的幻景啟動，從事傳染性疾病快速檢測研發的醫流體，開發清除血栓醫療器材的聲捷醫學，以及前瞻生醫晶片等。

台灣新興醫療科技研發在領先全球的資通訊（ICT）產業基礎幫助下表現不凡，在參訪交流中讓比利時專家留下深刻印象。

例如由諾貝爾 生醫學獎得主杜維（Christian de Duve）創辦的杜維研究所（De Duve Insitute）免疫學專家庫里（Pierre Coulie），對幻景啟動展示的3D醫學影像器材十分讚賞，直說他的醫師兒子會需要一台，可惜產品尚未上市。杜維研究所的皮膚細胞學專家、台籍學者連文慧也在場交流。

竹科管理局主任秘書游靜秋表示，比利時是歐盟27國的核心市場，且是歐洲生技醫療公司最密集、臨床試驗計劃執行最快的國家。她認為台灣生技及醫療科技中小企業應該更早開始關注這個市場。