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稱藍白合方案被澆冷水 朱立倫：答應、改變的都是柯文哲

記者屈彥辰／新北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（左）、國民黨主席朱立倫（右）4日出席公開活動。（記者屈彥辰／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（左）、國民黨主席朱立倫（右）4日出席公開活動。（記者屈彥辰／攝影）

為促藍白合，國民黨主席朱立倫向民眾黨總統參選人柯文哲提出日本和德國模式兩方案，柯公開宣稱堅持全民調。朱立倫今日表示，民眾黨負責的、跟他談的、答應的、改變的都是柯文哲，本來樂見結果卻被澆了一盆冷水，他也強調他談的對象是柯文哲，尊重民眾黨內的主戰派意見。

對於柯辦總幹事黃珊珊提到，民眾黨提出來的方案不可能再退，國民黨有無可能接受。朱立倫說，民眾黨負責的是柯文哲，跟他談的也是柯文哲，答應的也是柯文哲，改變的也是柯文哲，他要繼續談的也是柯文哲，民眾黨中主戰派的人，他當然尊重意見，他跟侯友宜最重要的目標就是台灣好，為了全民好。

針對泛藍15個縣市長連署支持朱立倫提出兩方案，是否希望透過內部的團結來影響民眾黨。朱立倫表示，所有縣市長也都很焦慮，因為他們在基層面對這些民眾，他們也都知道，今天唯有實現人民的願望，符合人民的期待是最重要的，所以大家都是期待藍白合。

朱立倫強調，他提的兩個方案也是智庫根據國外的經驗提出來的，本來其實很多縣市長都已經知道，本來國民黨是滿心期待，樂見結果，昨天被澆了一盆的冷水，很多人打電話給他，有失望也有憤怒，但大家還是做最後的努力跟期待。

柯文哲 國民黨 民調

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