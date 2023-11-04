稱藍白合方案被澆冷水 朱立倫：答應、改變的都是柯文哲

國民黨總統參選人侯友宜（左）、國民黨主席朱立倫（右）4日出席公開活動。（記者屈彥辰／攝影）

為促藍白合，國民黨 主席朱立倫向民眾黨總統參選人柯文哲 提出日本和德國模式兩方案，柯公開宣稱堅持全民調 。朱立倫今日表示，民眾黨負責的、跟他談的、答應的、改變的都是柯文哲，本來樂見結果卻被澆了一盆冷水，他也強調他談的對象是柯文哲，尊重民眾黨內的主戰派意見。

對於柯辦總幹事黃珊珊提到，民眾黨提出來的方案不可能再退，國民黨有無可能接受。朱立倫說，民眾黨負責的是柯文哲，跟他談的也是柯文哲，答應的也是柯文哲，改變的也是柯文哲，他要繼續談的也是柯文哲，民眾黨中主戰派的人，他當然尊重意見，他跟侯友宜最重要的目標就是台灣好，為了全民好。

針對泛藍15個縣市長連署支持朱立倫提出兩方案，是否希望透過內部的團結來影響民眾黨。朱立倫表示，所有縣市長也都很焦慮，因為他們在基層面對這些民眾，他們也都知道，今天唯有實現人民的願望，符合人民的期待是最重要的，所以大家都是期待藍白合。

朱立倫強調，他提的兩個方案也是智庫根據國外的經驗提出來的，本來其實很多縣市長都已經知道，本來國民黨是滿心期待，樂見結果，昨天被澆了一盆的冷水，很多人打電話給他，有失望也有憤怒，但大家還是做最後的努力跟期待。