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柯文哲：藍白合已說出想法 接下來看國民黨回應

記者卜敏正／台東即時報導
柯文哲今天到台東市參訪中央市場前，接受媒體提問。（記者卜敏正／攝影）
柯文哲今天到台東市參訪中央市場前，接受媒體提問。（記者卜敏正／攝影）

民眾黨主席柯文哲今天(台北時間4日)早上到台東市中央市場爭取支持，對於媒體提問藍白合是否繼續？柯文哲表示，他已經說出他的想法，接下來就要看國民黨回應；對民調初選日本模式，國民黨提名立委候選人69名，民眾黨11名合起來投票提案直言「太奇怪」；至於徐春鶯行為，他認為徐應為自己辯護。

柯文哲今天由台東縣黨部主委賴坤志、縣競選總部主委、縣議員陳宏忠陪同，到台東市中央市場拜票，受到不少熱情支持者爭取簽名、合影留念，柯文哲在進入市場前也接受媒體聯訪。

柯文哲今天到台東市中央市場爭取支持。（記者卜敏正／攝影）
柯文哲今天到台東市中央市場爭取支持。（記者卜敏正／攝影）

針對媒體提問，外傳有四名民眾黨不分區名單要進入國民黨不分區安全名單，柯文哲表示，「聽不懂這個題目」、一個人可以同時報區域又報不分區，有這樣的嗎？不回答；對於藍白合、原比較接受民調初選日本模式，他直言國民黨提名立委候選人69名，民眾黨11名，這樣合起來投票提案太奇怪；關於藍白合，他已說出他的想法，接下來就要看國民黨回應。

柯文哲今天到台東市參訪中央市場，許多支持者都爭取簽名、合影留念。（記者卜敏正／攝...
柯文哲今天到台東市參訪中央市場，許多支持者都爭取簽名、合影留念。（記者卜敏正／攝影）

對於媒體報導「徐春鶯歌頌毛澤東行為」，柯則認為，徐應為自己辯護，台灣民眾黨是提供海選的機會，徐來報名，過程中有疑慮要自行應付，民眾黨目前不分區名單尚未決定，她就是自己投進來報名，海選計畫的人選之一，就這樣。

柯文哲今天到台東市參訪中央市場，許多支持者都爭取簽名、合影留念。（記者卜敏正／攝...
柯文哲今天到台東市參訪中央市場，許多支持者都爭取簽名、合影留念。（記者卜敏正／攝影）

今天拜訪台東中央市場，被問是要針對婦女票嗎？他說，市場本來就是最熱鬧地方。婦女票應該爭取，每個老百姓心中都是最關心自己的生活，所以對婦女同胞來講一樣，從國家安全到年輕婦女的托兒所、育嬰所，並指現在婦女是三明治世代，上面照顧公婆、生活照顧家事、照顧小朋友，所以一樣，希望透過政治解決人民生活的小事。

國民黨 柯文哲 投票

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