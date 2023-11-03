給國民黨時間壓力？黃珊珊曝柯文哲下周要跟副手拍照

民眾黨主席兼總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊今晚接受網路節目專訪表示，柯文哲下周將跟副手人選派定裝照，該準備的還是要準備，不可能一直等待國民黨的答案。圖／聯合報系資料照片

藍白合卡關，民眾黨總統參選人柯文哲 今天重申堅持全民調 ，輸的擔副手，若民調結果在誤差範圍內算輸，他願意當副手。柯文哲競選總幹事黃珊珊今晚接受「館長」陳之漢網路節目直播專訪表示，這就是民眾黨最後的方案，無法再調整，因為柯文哲下周安排要跟副總統人選拍照，現在到底要不要拍。

黃珊珊指出，柯文哲今天提出的就是最後方案，無法再調整，因為時間已經到了了11月3日，20日就要登記，原本下周安排柯文哲跟副總統人選派照，那要不要拍，選務作業不可能停，該做的事情還是要繼續做，不可能每天都在那邊等，陪對方在等待．總要做好準備。

黃珊珊強調， 時間壓力真的讓他們必須趕快把事情做好，副總統人選總是要找，不可能臨時要別人參選就參選，相信任何政黨都一樣，一定都有多位副手在徵詢；至於藍白合，全民調是唯一可以接受的方案，國民黨 如果答應，民調機構大概三天可以準備好，五天內就能做出結果，就看國民黨要不要做。

陳之漢追問，能否先透露柯文哲副手人選的性別，黃珊珊賣關子說，她目前也不知道是誰，畢竟選總統這麼大的事情，不可能要別人參選就參選，相關人選徵詢都有在做，反正20 號一定會知道人選。

柯文哲近期跟鴻海創辦人郭台銘互動密切，給外界柯郭配的聯想。黃珊珊表示，郭柯兩人本來交情就不錯，會有最好的安排，至少是合作狀態，用什麼機制都可以討論，也可以有個想像也不錯，團結一切可團結力量。