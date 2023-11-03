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台65歲男在家「斷氣」8小時 女檢相驗驚見胸起伏又活了

記者古和純、石秀華／高雄即時報導
傳出「死而復生」奇事的高雄大寮區鳳仁四路巷弄的呂家住處巷弄，當地住戶鐵門拉下，白天鮮少看到人進出。記者古和純／攝影
傳出「死而復生」奇事的高雄大寮區鳳仁四路巷弄的呂家住處巷弄，當地住戶鐵門拉下，白天鮮少看到人進出。記者古和純／攝影

高雄65歲呂姓男子患有慢性疾病，有感在世日子不多，向家人交代死了不用急救，7月8日清晨5時家人發現呂在椅子一動也不動，想說時候到了，通知警方報相驗，連葬儀社的人都叫來處理，沒想到下午1時，女檢察官等待法醫前來期間，趨前看呂的狀況，卻驚見他眼皮跳動、胸口和肚皮起伏，以為活見鬼，請警方一同細看，隨後到場的法醫也發現呂確實一息尚存，經緊急送醫，撿回一命。

這樁「活死人」的奇聞在高雄地檢署和法醫界傳開，令聽者為不嘖嘖稱奇；據查，這起案件發生在7月8日，家住大寮區鳳仁四路的呂姓男子（65歲），因有虔誠宗教信仰，患有慢性疾病的呂男，日前向家人透露，可能日子不多，若他接獲神明指示得回去了，就不用急救，讓他安然離去。

當天清晨5時許，呂男妻子發現在丈夫坐在家中椅子上一動也不動，也叫不醒，等到上午8時呂男依舊沒醒，以為神明指示降臨、時辰到了，除報警外，連連「土公仔」（葬儀社）也一併請來。

轄區員警趕至，觸摸呂男，發現他已無呼吸、心跳，告知家屬要打119叫救護車，遭家屬婉拒說，他人都已經走了，「嘜沙來沙去（台語，意指移來移去）」，葬儀社人員也當場檢視一番，後將呂男從椅子上搬至沙發上。

警方見呂男已「往生」，於是報請高雄地檢署相驗，由於是一般相驗，直接選在呂家相驗，檢察官詹美鈴和衛生所人員在當天約下午1時到場，詹美鈴先在屋外和家屬了解呂男基本資料及生前狀況，在等待法醫前來之際，詹美鈴逕自進屋查看呂男。

詹美鈴走近沙發處，驚見呂男胸口起伏、眼皮還在動，詹美鈴當時以為是自己錯覺，後來定睛一看，呂男穿著衣服的肚皮也上下起伏，是否是旁邊電風扇吹拂上衣造成，詹美鈴當下不敢置信，請來一旁警察幫忙確認，兩人一起專注盯著呂男胸口看，看著看著確定呂男因正常呼吸至胸口起伏狀，當下和警方相識真的「活見鬼」了。

呂男「死而復生」，讓在場眾人驚呆，此時法醫也到場，確認呂男昏迷但尚有一絲氣息，警方才趕緊打119叫救護車將呂男送醫。

呂男經送醫後，幸運撿回一命，但至今仍住院治療中。所幸整起案件因女檢座的細心檢視，法醫最後也證實，「阿伯」躺在沙發上根本沒死，是一場相驗烏龍。

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