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短評╱侯友宜月台張望 上不上車在柯文哲一念間

記者屈彥辰
藍白合10月30日進行政黨協商，由國民黨主席朱立倫（右一）、民眾黨主席柯文哲（左一），以及國民黨副秘書長江俊霆（右二）、柯文哲競辦主任周榆修共同協商（左二）。圖／國民黨提供
藍白合10月30日進行政黨協商，由國民黨主席朱立倫（右一）、民眾黨主席柯文哲（左一），以及國民黨副秘書長江俊霆（右二）、柯文哲競辦主任周榆修共同協商（左二）。圖／國民黨提供

藍白合陷僵局，國民黨總統參選人侯友宜昨出席宗教活動，被問及藍白合議題，他以「火車過站不等人」巧妙回覆，當他被問及民眾黨總統參選人柯文哲曾當面向說「柯志恩或韓國瑜出來都比你強」，他也並未直接否認，僅表示這個問題應該要請教柯，他不方便代答。侯友宜為藍白合，保持善意。

綜觀侯友宜言行，「捍衛中華民國，實踐政黨輪替」是其不離口的兩句話，他以火車比喻，是指承載六成民意欲下架民進黨，促成政黨輪替的專車。

為促藍白合，國民黨主席朱立倫扮演橋樑般的角色，提出結合兩黨立委參選人們投票的新方案，希望換得柯文哲的正面回應，今下午也澄清今非藍白合截止日期，是媒體自行解讀。柯仍以「科學」為由，強調主張使用全民調，呈現真實民意婉拒，並將朱的方案比喻為「縮小版的開放式初選」。

柯文哲雖看似退讓，願意在民調1%至2%的誤差範圍內，成為侯友宜的副手，然而柯的退讓設下但書，此處便是藍白合的變數。柯文哲一再以技術性問題作為婉拒理由，不僅朱立倫的橋樑角色相當尷尬，柯始終沒過橋抵達有著侯友宜的那端，國民黨支持者業已不耐，柯到底過不過橋用一句話回應即可。

若將藍白合比喻為車站，侯友宜佇留於月台上，不時回頭張望，期盼看見柯文哲邁開步伐，與他上演羅曼蒂克的車站相擁，並示意他一同上車，共同促成政黨輪替。

藍白合的專車已到站，立法院前院長王金平亦苦勸「換位思考」，至於上不上車，全在柯文哲的一念間。

侯友宜 柯文哲 國民黨

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