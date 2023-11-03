日學者小笠原：10月民調平均值 若賴低於35%棄保恐能成

日本學者小笠原欣幸。圖/取自小笠原欣幸臉書

日本學者小笠原欣幸在臉書整理台灣總統選舉十月民調 ，並提出分析，他認為11月民進黨總統參選人賴清德 支持率有可能因為副總統人選、不分區名單公布而恢復，若選前賴支持率低於35%安全線，棄保就可能成功。

小笠原欣幸認為，八年政黨輪替的呼聲相當強烈，這種氛圍推進了藍白合議題，隨著投票日接近，中間選民也會開始考慮選後的政治格局，在野陣營需審慎思考，選後將建立怎樣的政府？如果民進黨席次不能過半，那台灣的政局會變得如何？這不只是單純的藍白合延續，而是要有更加進化的版本。

小笠原欣幸整理十月台灣7家機構民調結果，計算平均值和標準差，結果指出，總統大選四腳督情況下，賴清德平均支持率31.9%，民眾黨柯文哲平均支持率23.5%，國民黨侯友宜 支持率21.5%，鴻海創辦人郭台銘支持率8.8%。三腳督情況下，賴平均支持率32.4%、柯文哲平均支持率26.1%、侯友宜平均支持率24.1%。

小笠原欣幸指出，與9月平均支持率相較，四腳督情況下，賴清德下滑2.2個百分點，柯文哲增加1.4個百分點，侯友宜增加2.3個百分點，郭台銘下滑1.1個百分點。三腳督情況下，賴下滑3個百分點，柯增加0.3個百分點，侯增加2.5的百分點。