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美不信任中國紅色供應鏈 賴清德: 台各行各業更有機會

記者林宛諭／彰化即時報導
民進黨總統參選人賴清德今天在立委陳素月陪同下到彰化縣員林市東山鎮興廟參香，尋求選民支持。(記者林宛諭／攝影)
民進黨總統參選人賴清德今天在立委陳素月陪同下到彰化縣員林市東山鎮興廟參香，尋求選民支持。(記者林宛諭／攝影)

台灣總統參選人賴清德今天在立委陳素月陪同下到彰化縣員林市東山鎮興廟參香，他表示，現今中國的紅色供應鏈讓美國等國際社會不信任，也因這樣又提供給台灣各行各業更有機會，未來他若當選總統不只會扶持科技產業，也會協助中小企業持續成長。

賴清德今天代表總統蔡英文到東山鎮興廟贈匾「宣德翼善」並揭匾，與會者還有國策顧問陳永昌、何黎星、魏明谷，和立委陳素月、何志偉、彰化市長林世賢、縣議員張欣倩、楊子賢等地方人士。

賴清德表示，他是所有候選人中最堅定守護台灣主權的候選人，因為國家主權很重要，如果失去主權就等於失去所有權，所以要和立委陳素月和民進黨立委黨團一起守護台灣的安全，要繼續推動民主、自由、人權的生活方式。

「台灣的經濟發展受到國際肯定，尤其是科技業表現突出」，賴清德表示，台灣不論是機械業或製造業也都相當契合國際社會未來需求，而現今中國的紅色供應鏈讓美國等國際社會不信任，也因這樣又提供給台灣各行各業有機會，未來他若當選總統不只會扶持科技產業，也會協助中小企業持續成長，並積極推動在地企業、社會企業與地方創生。

賴清德說，去年台灣對外貿易已超過9千億美金，近年來總體經濟進步，稅收增加，就可以做很多社會福利，所以如果他若當上總統，將再推動「0-6歲國家一起養2.0」、「長照3.0」。

而從明年起，全國高中、高職免學費，而讀私立大學者補助台幣3萬5千元，賴清德說，為了照顧經濟弱勢家庭，家庭總收入不到台幣70萬的，孩子讀大學一年還補助台幣2萬元，收入在台幣90萬到70萬間的補助1萬5千元，不要讓孩子大學一畢業出社會就負債。

民進黨總統參選人賴清德今天在立委陳素月陪同下到彰化縣員林市東山鎮興廟參香，並代表...
民進黨總統參選人賴清德今天在立委陳素月陪同下到彰化縣員林市東山鎮興廟參香，並代表總統蔡英文贈匾「宣德翼善」並揭匾。記者林宛諭／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天在立委陳素月陪同下到彰化縣員林市東山鎮興廟參香，尋求選...
民進黨總統參選人賴清德今天在立委陳素月陪同下到彰化縣員林市東山鎮興廟參香，尋求選民支持。記者林宛諭／攝影

賴清德 供應鏈 蔡英文

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