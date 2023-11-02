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蕭美琴APEC後返台參選副總統？吳釗燮：不能講

記者程遠述、蔡晉宇、張文馨／台北3日電
傳出駐美代表蕭美琴（圖右）將在舊金山APEC（亞太經濟合作會議）於11月17日結束後返台，是否成為民進黨總統參選人賴清德（圖左）的副手，引起討論。(圖：總統府提供)
傳出駐美代表蕭美琴（圖右）將在舊金山APEC（亞太經濟合作會議）於11月17日結束後返台，是否成為民進黨總統參選人賴清德（圖左）的副手，引起討論。(圖：總統府提供)

駐美代表蕭美琴是否成為民進黨總統參選人賴清德副手受關注，外傳蕭美琴在11月中回台，外交部長吳釗燮昨在接受鏡電視專訪時稱「不能講」。不過吳釗燮受訪時也說，如果說挑了蕭美琴（指副手）的話，他相信這個是會對賴副總統有加分的作用。

駐美處則回應，蕭美琴仍聚焦強化台美關係各工作進展。

傳出蕭美琴將在舊金山APEC（亞太經濟合作會議）於11月17日結束後返台，由於總統副總統選舉登記是11月20日到24日，是否成為賴清德副手也引起討論。而依照民進黨地規畫，相關提名作業會採先不分區再副總統，預計15日先公布不分區提名名單，15至20間再公布副總統參選人。

被問到蕭美琴是否11月中回台，吳釗燮昨接受專訪時先說「不知道」，後又說「不能講」。吳釗燮也在該專訪中表示，以外交部的觀點來看，蕭美琴是第一把手，她是外交部最強的外交的尖兵，如果說挑了蕭的話，他相信是會對賴清德有加分的作用。

根據鏡新聞報導，吳釗燮也表示，蕭美琴被美方人士稱讚是效率最高、最有實戰經驗的一個大使，表現有目共睹，如果蕭美琴真的離開大使工作，站在外交部的立場，當然會覺得很捨不得，但台美之間的溝通與各項事務，已經建立綿密的管道及制度化，相信未來也不會有問題。

賴清德 民進黨 舊金山

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