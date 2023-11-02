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「3方」角力…侯柯郭同框 座位喬8次 柯：再換就抓狂了

記者林縉明、張睿廷／台北3日電
北市長蔣萬安（左起）、國民黨總統參選人侯友宜、台北葫蘆寺董事長郭江源、鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲出席台北葫蘆寺賜福大典，郭柯侯的座位大風吹，喬了八次。（記者林伯東／攝影）
北市長蔣萬安（左起）、國民黨總統參選人侯友宜、台北葫蘆寺董事長郭江源、鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲出席台北葫蘆寺賜福大典，郭柯侯的座位大風吹，喬了八次。（記者林伯東／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、台北市長蔣萬安2日出席葫蘆寺舉辦北港媽祖起駕大典，四人未到場前，就上演座位「大風吹」，前後換了八次位置，柯文哲會後忍不住抱怨，「還要換第九次，我就抓狂了！」

據了解，廟方前一天就開會、抽籤討論要如何安排座位，起初是將侯友宜、柯文哲安排坐一起，不過廟方、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、主辦單位三方「角力」，直到侯友宜、蔣萬安到場前，工作人員都還在移位置，最後終於喬好座位。

柯文哲率先入坐，郭台銘隨後到場跟柯握手寒暄，緊接著為侯友宜跟蔣萬安。郭柯並肩而坐，侯友宜則被葫蘆寺董事長郭江源隔開坐在另外一側，與蔣萬安坐一起。黃呂錦茹希望安排柯文哲坐到侯友宜旁邊，但遭柯拒絕，一旁的郭台銘也伸手阻擋，坐在後方的國民黨立委參選人游淑慧見場面混亂，搖頭說算了，廟方人員宣布活動要開始了，眾人才迅速就坐。活動過程中，柯郭互動頻頻、交換意見，侯蔣也多次交談。

侯友宜結束致詞後，依序向蔣萬安、郭台銘、柯文哲握手致意。郭起初沒看見侯靠近，當郭轉頭發現後，馬上用雙手握住侯；侯接著走向柯，柯伸出雙手握了一下，即看向旁邊，輪到郭上台致詞時，侯馬上轉身扶著郭。郭被媒體追問時回答，與柯是好朋友，跟侯也是好友，柯此時突插話笑稱「這些都是挑撥離間」。

三位大咖被安排一起扛轎時，人潮擠得水洩不通，有人高喊快沒辦法呼吸。侯向柯、郭等人提議提早離開現場，避免意外發生。柯隨後與郭午餐會，柯文哲會後表示，因為他平常都吃素，郭台銘特別準備素菜給他吃，兩人主要是談日幣貶值對台灣產業的影響，人與人交往，不要老是談一定要職位交換，只關注誰搭配誰。

●賴清德搶客家票 林光華：綠桃竹苗選情糟

【記者巫鴻瑋／新竹報導】民進黨總統參選人賴清德昨到新竹縣新埔義民廟參香，民進黨大老、新竹縣前縣長林光華全程陪同，對於這次民進黨在桃竹苗的客家選情，林直言「非常糟糕」。

在野尋求「藍白合」仍卡關，賴清德說，「藍白合」依舊還是1個字「空」，並批民眾黨總統參選人柯文哲才說過反對密室政治，言猶在耳，自身就示範起密室政治。對於民調下滑，賴說，民調必然會起起伏伏，一定謹慎面對，不足之處檢討改進，努力爭取支持。

柯文哲 侯友宜 郭台銘

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