我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長競選幕僚家遭FBI突襲 亞當斯取消華府行

營造拜習會晤氛圍？ 美中氣候特使本周在加州碰面

罵「狗改不了吃屎」不算侮辱 法官：因中文常以動物為喻

記者曾健祐／台中即時報導
台中高分院。(記者曾健祐／攝影)
台中高分院。(記者曾健祐／攝影)

台中劉姓男子和網友糾紛，在臉書發文稱他「狗改不了吃屎」，台中地院一審以劉暗示對方是「狗」，依公然侮辱罪判他拘役50日；台中高分院二審認為，劉是比喻網友過去的行為以抒發己見，且一般人對語言文字理解，都難認他是暗喻對方為狗，撤銷改判劉無罪，全案確定。

檢方起訴指出，劉男和網友在臉書社團「我是太平人」因細故爭執，彼此有多起訴訟雙方結怨深，劉2022年11月6日就在社團貼文說「常言道，狗改不了吃屎比喻不改惡行故態復萌」，並提到對方全名。

檢方認為，劉男以此辱罵網友，足以損及個人名譽、人格尊嚴，偵結依公然侮辱罪嫌起訴劉；台中地院一審時，劉男坦承發文但矢口否認公然侮辱，辯稱是該名網友一直在網路霸凌他，甚至騷擾他朋友，即使法院判決後仍不改，因此才在網路發文，請朋友自己去看。

一審認為，劉男的發文，依一般社會通念已含有暗示對方為「狗」，而具輕侮、貶抑對方在社會上評價，顯屬侮辱言詞，依公然侮罪判他拘役50日。

劉男不服上訴，台中高分院二審勘驗劉男臉書發文，發現劉男是針對網友過去涉訟的行為事實，抒發個人意見，認為對方是不改惡行、固態復萌，並引用社會上常用的比喻文字「狗改不了吃屎」，譬喻網友的作為。

二審指出，以一般人對語言文字的使用與理解，都難認劉男是暗示網友為狗，並以此貶抑對方社會評價，這也和我們平常使用以動物為喻的語言文字，如「鼠輩橫行」、「虎頭蛇尾」、「狡兔三窟」、「猴急」、「鶴立雞群」及「豬隊友」等，都不是明示或暗示他人即為該等動物。

二審認為，本案劉男引喻文字形容網友的作為並抒發己見，不能認定已該當公然侮辱的構成要件，認為一審未就劉男貼文整體觀察，審酌社會通用比喻用法，僅持其中「狗」字就認為暗示，原判決有違誤，撤銷改判劉男無罪，全案確定。

臉書 霸凌

上一則

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

延伸閱讀

博士生拒繳學生會費 師大學生會追討勝訴

博士生拒繳學生會費 師大學生會追討勝訴
中國愛國教育法二審 貫徹習思想 老黨員籲抓早抓小

中國愛國教育法二審 貫徹習思想 老黨員籲抓早抓小
中國愛國主義教育法將二審 貫徹「習近平文化思想」

中國愛國主義教育法將二審 貫徹「習近平文化思想」
台大名譽教授賀德芬為查蔡英文論文告教育部 訴訟結果揭曉

台大名譽教授賀德芬為查蔡英文論文告教育部 訴訟結果揭曉

熱門新聞

甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
郭台銘（左）和賴佩霞（右）搭擋投入2024年台灣總統大選。（歐新社）

郭台銘是馬雲事件重演？還是陷入了美中角力？

2023-10-27 16:43
哈瑪斯本月7日對以色列發動無預警奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。美聯社

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

2023-10-30 16:14
陳姓男子去年和交友軟體「探探」認識新北市國中少女，去年1月間共赴雲雨，詎料數小時後感情生變起糾紛，陳男竟將他與少女的愛情動作片在網路出售，桃園地院審結，將他依對於未滿14歲女子性交罪，又犯散布少年為性交行為電子訊號罪，分別判處1年6月，應執行徒刑2年。緩刑5年期間交付保護管束，上4場法治教育課。記者陳恩惠／攝影

帶少女開房…剛嚐完禁果就翻臉 他將愛情動作片售出

2023-10-31 19:50
劉家昌再度挑起財產分配戰火。(本報資料照片)

長文駁奪產 甄珍嗆劉家昌「掏空公司」

2023-10-28 02:30
中共稱徐蚌會戰為淮海戰役。（取材自新華網）

蔣中正日記／將領突圍前竟先發電報通知太太 氣煞老蔣

2023-10-31 20:13

超人氣

更多 >
ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時

下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃
快看世界／吃剩飯後身亡 「炒飯症候群」再引熱議

快看世界／吃剩飯後身亡 「炒飯症候群」再引熱議