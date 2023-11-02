罵「狗改不了吃屎」不算侮辱 法官：因中文常以動物為喻

台中高分院。(記者曾健祐／攝影)

台中劉姓男子和網友糾紛，在臉書 發文稱他「狗改不了吃屎」，台中地院一審以劉暗示對方是「狗」，依公然侮辱罪判他拘役50日；台中高分院二審認為，劉是比喻網友過去的行為以抒發己見，且一般人對語言文字理解，都難認他是暗喻對方為狗，撤銷改判劉無罪，全案確定。

檢方起訴指出，劉男和網友在臉書社團「我是太平人」因細故爭執，彼此有多起訴訟雙方結怨深，劉2022年11月6日就在社團貼文說「常言道，狗改不了吃屎比喻不改惡行故態復萌」，並提到對方全名。

檢方認為，劉男以此辱罵網友，足以損及個人名譽、人格尊嚴，偵結依公然侮辱罪嫌起訴劉；台中地院一審時，劉男坦承發文但矢口否認公然侮辱，辯稱是該名網友一直在網路霸凌 他，甚至騷擾他朋友，即使法院判決後仍不改，因此才在網路發文，請朋友自己去看。

一審認為，劉男的發文，依一般社會通念已含有暗示對方為「狗」，而具輕侮、貶抑對方在社會上評價，顯屬侮辱言詞，依公然侮罪判他拘役50日。

劉男不服上訴，台中高分院二審勘驗劉男臉書發文，發現劉男是針對網友過去涉訟的行為事實，抒發個人意見，認為對方是不改惡行、固態復萌，並引用社會上常用的比喻文字「狗改不了吃屎」，譬喻網友的作為。

二審指出，以一般人對語言文字的使用與理解，都難認劉男是暗示網友為狗，並以此貶抑對方社會評價，這也和我們平常使用以動物為喻的語言文字，如「鼠輩橫行」、「虎頭蛇尾」、「狡兔三窟」、「猴急」、「鶴立雞群」及「豬隊友」等，都不是明示或暗示他人即為該等動物。

二審認為，本案劉男引喻文字形容網友的作為並抒發己見，不能認定已該當公然侮辱的構成要件，認為一審未就劉男貼文整體觀察，審酌社會通用比喻用法，僅持其中「狗」字就認為暗示，原判決有違誤，撤銷改判劉男無罪，全案確定。