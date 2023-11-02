大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

一年一度的雙11瘋狂購物節即將到來，各電視購物頻道和網路購物平台都進入備戰狀態。為了擁有令人印象深刻的顏值，各大購物專家、直播主瘋整型的熱潮也在持續延燒。今年已經快奔六的資深購物專家鄧少菲，最近就被發現撞臉中國女星趙露思，她大方坦承去做了拉皮手術，目前追求者中還出現23歲的小鮮肉。

購物專家每天的工作就是在鏡頭前銷售產品，顏值愈高，民眾關注度也高，有不少購物專家定期「進廠維修」，割雙眼皮和隆鼻不在少數，也有購物專家將胸部調整到幾近完美，為的就是能夠在賣內衣產品時可以「賞心悅目」。

在購物頻道工作多年的鄧少菲，觀眾都很熟悉她的臉孔，但她自覺「歲月催人老」，年紀快奔六的她，這幾年不太敢照鏡子。她說：「購物台是一個說話要很用力的地方，加上業績壓力山大，臉上紋路真是嚇人，偶爾在鏡子裡看到自己都會被自己嚇死，實在好滄桑喔！」

鄧少菲不諱言，購物專家經常必須「進廠維修」，讓自己在鏡頭前具有「競爭力」，但各種醫美都嘗試過了，為了能夠快速變年輕，加上雙11又快到了，她希望能做一個不太需要恢復期的手術，她的閨蜜「整型女神」斯棋建議她做拉皮，而且是最先進的洋蔥式無痕拉皮，讓她可以在手術之後就儘快上購物台和直播帶貨。

鄧少菲難掩得意，透露手術之後有不少粉絲誇讚她「很像趙露思」，她知道以自己的年齡很難跟陸劇女王相提並論，但她現在的確很有自信也很愛照鏡子，最近有一位23歲的小鮮肉在追求她，讓她十分開心，「人漂亮了，每天都像在談戀愛一樣開心。」