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羅時豐兒子隨朋友救女生、毆打性侵犯 依強盜罪嫌送辦

記者蕭雅娟／台北即時報導
金曲歌王羅時豐小兒子涉入刑案，疑似隨著余姓男子到場遭法辦（畫面中男子無羅男）。記者蕭雅娟／翻攝
金曲歌王羅時豐小兒子涉入刑案，疑似隨著余姓男子到場遭法辦（畫面中男子無羅男）。記者蕭雅娟／翻攝

金曲歌王羅時豐小兒子涉入刑案，上月羅男涉和余姓朋友前往女大生小潔（化名）家，余男等人涉持棍棒毆打胡姓男子，並帶走小潔。胡男血跡斑斑報案聲稱動手原因是「女友被押走」，北投分局、台北市刑大循線救出小潔，但小潔稱是自願離開，反告胡男妨害性自主，全案依強盜罪送辦5人、胡男性侵案偵辦中。

➤➤➤兒驚傳持棍棒毆人「全身是血」 金曲歌王羅時豐證實了

據悉，有性侵前科的胡男，日前扮星探在西門町搭訕女大生，小潔誤認有機會走紅，與胡男密切來往，不料10月30日凌晨發現根本是場烏龍，胡男賴在小潔家不走，讓小潔心生畏懼，認為行動自由遭受限制，向余男求救。

余男接獲小潔遇到渣男，找來羅時豐兒子共計5人直奔小潔家，涉持棍棒毆打胡男，圍毆打到濺血，並帶走小潔。胡男遭受攻擊受傷，報案稱遭人毆打，女友還被人押走，手機、現金都被搶走。

北投分局獲報後，與北市刑大調閱監視器，在東湖一帶找到小潔。但小潔這時說「自願跟著他（余男）走」，並提告胡男妨害性自主。

羅時豐小兒子聲稱，是跟著朋友到現場，沒有動手打人，但因行為已犯刑事案件，警方依強盜案偵辦，查獲BB槍、球棒、手機等相關證物，但找無胡男所說被搶的現金。

全案陸續查獲余、羅、鄭、蔡、梁共5人涉案，5人皆為20歲，彼此是朋友、同學關係，被依強盜罪函送士林地檢署偵辦。

警方查扣手機。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣手機。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣球棒。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣球棒。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣ＢＢ槍。記者蕭雅娟／翻攝
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