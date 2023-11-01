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台小學門口驚見小朋友下跪 還拿萬聖節糖果供奉銅像

記者洪子凱／台北即時報導
台北市延平國小校門口這兩天被發現，有學生對著孔子銅像下跪，校方表示，這是校內學生一個傳統，祈求孔子保佑考試順利。圖／校方提供
台北市延平國小校門口這兩天被發現，有學生對著孔子銅像下跪，校方表示，這是校內學生一個傳統，祈求孔子保佑考試順利。圖／校方提供

國小期中考到來，台北市延平國小這兩天校門口驚見有3、4位學生跪在銅像面前，嚇壞不少人，以為考不好被體罰，經過詢問，才發現是校內一個特別傳統，校方解釋，門口有一尊孔子銅像，每到考試都有不少小孩跑到那邊跪拜，祈求考試順利，相傳拜拜後的小朋友都考得不錯，就這樣一路傳下來，成為校園中特殊奇景。

總務主任劉郁芬表示，在小一、小二時就有安排課程，帶學童去保安宮跟孔廟，所以小朋友對於孔子象徵文昌象徵對學業進步是有印象的，而平常進出校門也會看到校門口剛好也有一尊孔子銅像，就有小朋友會跑去那邊拜拜，漸漸的就變成一個校園奇景。

劉郁芬說，過去段考小朋友進校門前都會跑到銅像面前膜拜，有人拜了之後心裡比較穩定，那考試成績也不錯，考試前就會去跟孔子那邊做一點慰藉，而且還有傳言，「如果是在他的背後他反而會考更差」，這也慢慢地變成高年級小朋友的一個習慣。

校長陳清義表示，昨天是期中考第一天剛好適逢萬聖節，原本有家長在校門口做了裝扮送小朋友糖果祝福考試順利，結果有小朋友竟拿著糖果到孔子銅像前去拜，祈求期中考順利。

陳清義提到，學校重建前校門口一進來就會看到孔子像，重建後也把它保留，目前學校共有三個雕像，分別是猩猩還有大象，在校園的花圃內，重建後，大家幫花園取名叫「新猩象榮」。

萬聖節 會考

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