BBC專訪 台外長吳釗燮：台灣歷次大選中國都試圖影響

台外交部長吳釗燮。本報資料照

2024總統大選逼近，台外交部長吳釗燮接受英國媒體BBC專訪指出，台灣歷次總統大選，中國都試圖影響台灣選民投票意向，但台灣人清楚必須捍衛現有民主生活方式，不應讓中國決定台灣選舉結果。

台外交部發布新聞稿指出，吳釗燮10月31日接受英國廣播公司國際頻道（BBC World Service）「新聞時刻」（Newshour）專訪，訪談內容已於同日播出。

被問到去年美國時任眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）訪台的意義，吳釗燮表示，中國持續在國際孤立台灣，阻撓台灣參與國際組織，更企圖奪取台灣邦交國，因此國際支持對台灣非常重要。

吳釗燮說，繼裴洛西之後，歐洲議會副議長、捷克、立陶宛等國議長也陸續來訪，國際友人藉由來訪表達對台灣的支持，政府及人民都誠摯歡迎。

他指出，如果中國干預台灣選舉得逞，恐將對其他國家如法炮製，因此所有民主國家都應對中國介入台灣大選有所警覺，並向中國表明反對以武力改變台海現狀。

吳釗燮表示，台灣密切關注烏克蘭 情勢發展，對於烏克蘭遭到獨裁政權攻擊感同身受，俄烏戰爭的發生讓世人驚覺到中國也可能犯台。

他說，台灣從俄烏戰爭獲得3項啟發，首先是烏國人民堅定保衛家園的決心令人感佩，其次是烏國採取的不對稱戰略值得台灣學習，最後是國際社會支持非常重要，讓受到侵略的國家人民知道他們並不孤單。

吳釗燮指出，國際社會先前對俄羅斯 併吞克里米亞並無作為，導致俄羅斯食髓知味入侵烏克蘭，國際社會必須從中汲取教訓，避免類似情況再度發生。台灣也正積極與美國等理念相近國家合作，透過軍購、發展不對稱戰力、加強軍事改革及人員訓練，及自主研發軍備等，以強化自身防衛能力。

他強調，國際社會應更加關注台灣在全球的重要性，台灣處在面對中國威權主義擴張的第一線，並持續受到中國各種灰色地帶戰略攻擊及滲透，若台灣陷落，其他國家安全也將面對威脅。

吳釗燮表示，台灣海峽是世界上最繁忙的航道之一，全球約50%國際貿易貨運通過台灣海峽，台灣也是全球先進半導體晶片的主要製造地，一旦台海發生戰爭，對國際社會與經濟的影響將遠大於俄烏戰爭。台海戰爭並非一觸即發，也非不可避免，台灣需要國際社會支持，共同嚇阻中國冒進攻台。