被問兩岸政府跟政府對話？賴清德：當然有可能

民進黨總統參選人賴清德今天受邀錄製主播李四端主持的「大雲時堂」。圖／取自大雲時堂臉書

民進黨總統參選人賴清德 今天受邀錄製主播李四端主持的「大雲時堂」，對於兩岸，賴清德說，「我領導的台灣希望跟中國做朋友，不希望做敵人。」

李四端問，有沒有可能想出一些對策，開啟跟對岸的對話，包括政府跟政府、領導人跟領導人，有沒有這個可能性？

賴清德說，當然有可能，九二共識已經被中國國家主席習近平定義為一國兩制，九二共識在1992年會談時，也沒有真正的共識，「蘇起（國安會前秘書長）也承認，九二共識是他發明、他創作的」，這種狀況下，台灣多數人不接受，但也不要因為多數人不接受九二共識，兩岸交流合作就停擺，中國硬要台灣接受九二共識才願意交談，這個不好。

賴清德表示，蔡英文 在今年國慶日提到，願意在民主共識為原則及對等尊嚴前提下，以維持現狀為核心、和平是唯一選擇的狀況下，大家來談另一個互動基礎。

李四端說，「您提的是有條件的，只要對方無法符合條件，對談是不可能的？」賴清德說，中國必須想，如果交流合作就是雙贏，而且台灣人民是善意的。

賴清德說，幾十年來，台商是中國最大外資，累積投資 金額超過2500億美元以上，一年到頭都有一、兩百萬人在中國發展經濟，雖然台商有獲利，但也造福中國社會，魚幫水，水幫魚，但今天中國採取文攻武嚇，台商會擔心，台商會用腳決定前途。愈來愈多台商往印太地區另立生產基地，對中國沒有好處，對台商也沒有好處，台灣也不希望這樣。