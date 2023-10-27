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郭台銘：為續命而彼此算計 終讓人們對民主失望

中央社台北27日電
鴻海創辦人郭台銘（中）20日晚間走訪桃園八德興仁夜市，與參與連署的民眾合影。中央社
鴻海創辦人郭台銘（中）20日晚間走訪桃園八德興仁夜市，與參與連署的民眾合影。中央社

鴻海創辦人郭台銘今天再度呼籲支持者衝刺連署，並表示如果不願面對現實，為了各自的續命而彼此算計，終究會讓人們對民主社會感到疲乏與失望，自己象徵不畏冒險犯難的企業家治國精神，將持續推出具體政見。

郭台銘力拚連署，卻有數個連署站涉不法，近日鴻海集團旗下的富士康遭到中國相關部門調查，但郭台銘連日無公開行程，外界好奇其動向。

郭台銘晚間在臉書發文表示，1個多月來，連署站在全台遍地開花，行動連署車跑遍大街小巷，沿路蒐集到的不只是連署書，還有來自各界的笑容、溫暖與盼望。

郭台銘提到，如果再也不願面對現實，而是為了各自的續命而彼此算計，終究會讓人們對民主社會感到疲乏與失望。

他強調，如果不再做些什麼，那麼明年5月起，甚至是從明年1月起，國家就會付出很大的代價及犧牲，既得利益者還是持續掌握他們的利益，掌權者還是持續掌權，將縱容他們持續操縱媒體，以網軍治國、繼續利益勾結，將台灣推向更凶險的境地。

郭台銘分享，這幾個月大量傾聽在地的民意，人民要的無非只是「和平、繁榮、清廉」，絕大多數的民意，都可以化約在這6字箴言裡，這正是可以賦予人民的方向與願景。

他表示，自己所象徵的是秉持專業、條理與不畏冒險犯難的企業家治國精神，持續推出具體可行的政見，盼能以此打造「和平、繁榮、清廉」的中華民國。最後呼籲連署倒數7天，請各界積極連署。

郭台銘日前宣布連署逾30萬份、突破門檻，郭辦告訴中央社記者，按照往例，希望讓連署份數盡可能達最高數量，同時考量作業時間，預估在10月最後1周繳交連署書。

郭台銘 鴻海 中華民國

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