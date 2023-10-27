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賴清德：與其靠中國善意求和平 不如靠自己

中央社桃園27日電
台灣副總統、民進黨總統參選人賴清德（左2）今晚至桃園中壢參與黨籍立委參選人彭俊豪（左3）後援會成立大會。記者翁唯真／攝影
台灣副總統、民進黨總統參選人賴清德（左2）今晚至桃園中壢參與黨籍立委參選人彭俊豪（左3）後援會成立大會。記者翁唯真／攝影

民主進步黨總統參選人賴清德今天說，其他總統參選人都主張要接受中國意見，這不可能得到真正和平，應走民主道路、確保台灣主權寸土不讓；與其靠中國善意求和平，不如靠自己。

賴清德晚間在曾任桃園市長的行政院副院長鄭文燦陪同下，到平鎮區參加民進黨桃園第5選舉區（平鎮、龍潭區）立法委員參選人劉仁照競選總部成立大會，隨後再到中壢區出席民進黨桃園第3選區（中壢73里）立委參選人彭俊豪後援會成立大會。

賴清德表示，這次選舉只有他走台灣路線，堅持在民主道路上壯大台灣，堅持提升國家力量確保國家安全、促進區域和平發展，但其他參選人做法沒提升國家力量，不可能得到真正和平。

他說，這次選舉路線只有2種，包括民主路線、持續壯大台灣，和走回頭路、擁抱中國，接受一個中國原則；應在民主道路上持續壯大台灣，這才是台灣該走的道路。

賴清德表示，台灣積體電路製造股份有限公司創辦人張忠謀近日演說時說，如果無法確保國安，所有努力和成就會化為烏有；沒國安就什麼都沒有，要確保台灣主權、寸土不讓，也要對外軍事採購，推動國防自主。

他說，這場選舉決定國家前途，在野黨都朝向接受中國主張，不是妥協就是屈服；中國主張台灣是中國一部分、提九二共識，卻有參選人接受，等於接受一個中國原則。

賴清德表示，有參選人稱要和中國簽和平協定，「和平協定如果有效，西藏不會像現在這麼慘」，也有人主張要和中國簽服務貿易協議，先不論是否適合台灣現在需求，前提也是要台灣接受九二共識、一個中國原則。

他說，這場關鍵選舉會影響台灣前途、國家方向、後代子孫幸福及印太和平穩定，大家要支持他，他一定努力帶領國家守護國安、增進民主和平和繁榮、發展經濟與擴大社會投資

此外，賴清德表示，平鎮、龍潭現任立委在國防自主上沒幫助，還提案刪減國防預算，不顧國軍安全。

他說，台積電每聘1個人，協力廠商就要聘8個人，代表如果台積電進駐，協力廠商都會增加就業機會，地方就能繁榮發展、稅收增加，建設也不缺錢，但原本要在龍潭設廠的台積電現已放棄計畫。

曾任台南市長的賴清德表示，為爭取台積電到台南，他使出渾身解數，也由於艾司摩爾等投資台南，台南變世界級的台南，但台積電進駐或離開龍潭都聽不到地方立委聲音，如果立委無法替地方發聲、留住重大產業，就應換人。

民進黨總統參選人賴清德（前中）27日出席黨籍桃園立委參選人劉仁照（前右2）的競選...
民進黨總統參選人賴清德（前中）27日出席黨籍桃園立委參選人劉仁照（前右2）的競選總部成立大會，強調這場關鍵選舉會影響台灣前途、國家方向、後代子孫幸福和印太和平穩定。中央社

賴清德 台積電 投資

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