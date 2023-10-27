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郭台銘是馬雲事件重演？還是陷入了美中角力？

編譯季晶晶／綜合外電
郭台銘（左）和賴佩霞（右）搭擋投入2024年台灣總統大選。（歐新社）
郭台銘（左）和賴佩霞（右）搭擋投入2024年台灣總統大選。（歐新社）

宣布要投入下屆總統大選的鴻海創辦人郭台銘兩個月前宣稱，如果中共認為他「不聽話」，要沒收鴻海財產，他會說「都給你」，不會基於商業利益而聽命於中國。鴻海在中國大陸的業務日前爆出遭稅務調查，外界感覺像是大陸企業家阿里巴巴創辦人馬雲在抨擊當局金融監管系統後被約談、旗下螞蟻集團上市被叫停的事件重演。

英國金融時報報導，熟悉中國大陸台商經營難題、馬英九時代的國安會諮詢委員陳德昇說：「訊息很明確：你不能威脅到領導人的權威和政治利益，就像馬雲的情況一樣。」

從累計投資額、員工數和出口額來看，鴻海是大陸最大的外資企業，很難想像這家曾被視為親中國大陸的公司會成為當局瞄準的目標。

一位台灣政府官員說，「如此粗暴對待外企，在鄧小平、江澤民或胡錦濤時代是無法想像的事」。

中華經濟研究院兩岸經濟關係專家劉孟俊表示，現在進入「去全球化」時代，全球供應鏈被區域供應鏈取代，鴻海在內台灣公司的生產基地因應外國客戶要求，必須多元化，往東南亞、墨西哥和其他地方設廠，這正撕扯兩岸錯綜複雜的合作網絡。

研究兩岸關係的資深學者趙春山指出，兩地企業之間的共生關係已轉變為競爭關係。

根據知情人士，鴻海管理階層並不特別擔心這次調查，因大陸經常對外企進行稅務審計，只不過這次牽連到大選，被拖進政治漩渦較令人憂慮。

日經亞洲評論報導，對於台灣大選，美國並未袖手旁觀。郭台銘的副手賴佩霞僅35天就完成放棄美國籍的程序，遠短於美方先前說的需時三個月到半年。神速辦理引發揣測，華府鼓勵郭台銘參選，以分散選票，暗助民進黨的賴清德順利當選。但這並非中國大陸喜見的結果。

除政治因素外，鴻海高管認為，大陸也希望警告鴻海，別將過多的產能移出大陸，那可能影響數十萬工作，而此際正值大陸經濟壓力日增。

劉孟俊的看法相反，隨供應鏈分裂，他認為大陸的目標是讓本土公司接掌電子製造業，大陸當局可能已經得出結論，他們不像過去那麼需要鴻海了。

距離台灣總統大選投票日不到三個月，郭台銘接下來會否在11月24日之前進行參選登記，備受關注。

鴻海 郭台銘 供應鏈

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