從「非綠不投」到「只投非綠」 民進黨正流失青年選票

民進黨總統參選人賴清德（中）日前赴陽明交通大學演講，會後與同學合影。綠營憂心，蔡英文青年支持度難轉化到賴身上。（記者許正宏／攝影）

台灣2024大選，藍綠白搶攻300萬青年選票；面對低薪與高房價，青年族群卻正進入「N拋世代（宣告什麼都可以放棄）」。民進黨 近八年完全執政，對現狀的不滿、對寒蟬效應及一黨獨大的憂慮，年輕人很有感；有年輕人說，過去「非綠不投」，這一次「只投非綠」，青年對民進黨的支持度正在流失。

民進黨鐵票倉台南市，不只七股在改變，返鄉種鳳梨10年的台南關廟青農楊宇帆描述日前在台南市區車流不少的開山路，竟出現封街流水席，民進黨在地重量級政治人物就坐在席間，這景象已年未見，「民進黨在台南太爽太安逸」。

楊宇帆說，高雄一度由韓國瑜當市長再遭罷免，現在市長陳其邁很衝，他半開玩笑說，下一任市長要投陳其邁。一席話也流露政黨輪替的必要，「民眾對於民進黨的好感在流失，不至於會厭惡到把票投給國民黨，但會不會投給民進黨，那又是另外一件事。」

台灣西部魚塭遍布光電板，當外界檢視能源政策後遺症時，光電正一步步侵蝕返鄉青年的未來。走進曾經「非綠不投」的台南七股，「首投族」、今年20歲的第三代漁青吳冠毅說，看到家鄉被光電板大肆入侵，以及中山大學女學生向民進黨總統參選人賴清德 提問卻被網軍狂打，覺得台灣又不是戒嚴時期，怎會搞成這樣？「我要投下第一張選票，看看能改變什麼。」

吳冠毅去年隨當地居民北上抗爭，換得台61線以西光電案禁審的保證。光電缺乏整合性規畫，衍生賄選、弊案，成為影響他投票 意向的關鍵因素，他不諱言「就是絕對不投賴清德」。記者追問，綠能是未來趨勢，不怕其他參選人也會大肆種電嗎？他說，「至少我知道，一旦投給賴清德，就會延續既有政策。」

吳冠毅說，他與同學們都會去投票，雖然大家自認這一票沒有很偉大，但覺得任何一黨執政久了都會腐敗，政黨輪替是有必要的。

從「非綠不投」，有年輕人決定「只投非綠」。選人不選黨，成為年輕世代主流思維。但青年習慣透過短影音迅速了解時事，在網路社群表達立場卻顯得小心翼翼，主動聲援他人前，還要經過一番天人交戰。

不能言說的寒蟬效應，是網軍肆虐之下的結果，近期兩起事件，在青年社交圈廣為發酵。賴清德10月初到中山大學演講，一名女大生提問「目前您對於民進黨諸多的貪汙弊案，您有什麼解決的辦法？」全場學生鼓掌叫好，賴清德卻反問「哪一個具體事件，讓妳有這樣的想法？」女學生後來遭網路攻擊，被罵「來自深藍家庭」，連父親也被波及。日前，百萬訂閱網紅Cheap一句「罵民進黨會被抄家」，也慘遭側翼出征。

台大政治系陳同學說，Cheap說「以前可以盡情罵馬英九，充分言論自由的空間如今不見了」這句話，讓他和朋友們都對馬政府時代可以如何批評政府很好奇，當年他們年紀都還小，現在親身體驗的卻是，動不動就是看到誰又被圍剿了。

四年前的總統大選，民進黨「抗中保台」牌發酵，蔡英文獲得817萬高票，橫掃近七成青年選票；明年又是大選年，賴清德能否承接蔡英文的「青年能量」，青年、學子們一句「政黨輪替有必要」，似乎已經給了答案。