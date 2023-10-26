黃智賢：國民黨讓柯文哲捏圓搓扁還貼緊緊 跟鬼拿藥單
媒體人黃智賢今天在臉書說，全世界大概也只有國民黨可以讓民眾黨總統參選人柯文哲捏圓搓扁，還貼緊緊，國民黨只想執政卻沒人願意辛苦耕耘，總想撿現成，所以落得被柯文哲玩得黨不像黨，「不要跟鬼拿藥單、混日子」。
黃智賢認為，不管合與不合，也不管民進黨最後是不是依然執政，但民眾黨在操作藍白合議題的過程，已經成功吸乾國民黨的營養，一躍而成第二大黨，國民黨不知道自己的能量是怎麼被自己人拿去送柯文哲的。
黃智賢直指，柯文哲藉藍白合壯大，吸乾國民黨，透過前立委郭正亮放話說他要選正的，然後說要國民黨的韓國瑜做他副手，整個國民黨為柯所用。柯說過，國民黨不倒台灣不會好，又講蟑螂、老鼠、國民黨是他最厭惡的三件事，他的如意算盤是要踩在國民黨的頭上上位。
黃智賢臆測，柯文哲的目標是先踩死國民黨，然後招降納叛，讓國民黨人跳船，2024把國民黨玩死。1月13日之前，柯文哲藉著藍白合壯大；1月13日之後，可以繼續挖呀挖，馬上又有2016年縣市選舉，國民黨立委當選以後，除了不分區，誰都可以帶槍投靠柯文哲，沒當選的也可以被招降選縣市長或議員，「那麼，2028，就已經沒有國民黨什麼事了。」
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