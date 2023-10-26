黃智賢：國民黨讓柯文哲捏圓搓扁還貼緊緊 跟鬼拿藥單

民眾黨總統參選人柯文哲（右）、國民黨總統參選人侯友宜（左）。圖/聯合報系資料照

媒體人黃智賢今天在臉書說，全世界大概也只有國民黨 可以讓民眾黨總統參選人柯文哲 捏圓搓扁，還貼緊緊，國民黨只想執政卻沒人願意辛苦耕耘，總想撿現成，所以落得被柯文哲玩得黨不像黨，「不要跟鬼拿藥單、混日子」。

黃智賢認為，不管合與不合，也不管民進黨最後是不是依然執政，但民眾黨在操作藍白合議題的過程，已經成功吸乾國民黨的營養，一躍而成第二大黨，國民黨不知道自己的能量是怎麼被自己人拿去送柯文哲的。

黃智賢直指，柯文哲藉藍白合壯大，吸乾國民黨，透過前立委郭正亮放話說他要選正的，然後說要國民黨的韓國瑜 做他副手，整個國民黨為柯所用。柯說過，國民黨不倒台灣不會好，又講蟑螂、老鼠、國民黨是他最厭惡的三件事，他的如意算盤是要踩在國民黨的頭上上位。