富士康被查 陸委會：中國施壓「介選」往往變「助選」

中國官方對鴻海旗下富士康集團展開稅務稽查和現場調查，並稱這是正常執法行為，陸委會副主委兼發言人詹志宏26日表示，中國對台施壓「介選」往往變「助選」。（記者陳宥菘／攝影）

鴻海 旗下富士康集團日前傳出遭中國官方查稅，中國國台辦25日回應強調這是正常執法行為，並稱台企在中國發展的同時，也應承擔相應社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用，陸委會副主委兼發言人詹志宏26日表示，面對中國打壓，台灣的候選人與選民勢必會反彈，且施壓越大反彈越大，中國的「介選」會不會變成「助選」，就在中國當局的一念之間。

中國鷹派官媒「環球時報」日前報導，中國稅務部門、自然資源部門對鴻海集團旗下富士康進行稅務稽查和現場調查。中國國台辦發言人朱鳳蓮25日首度回應，強調這是「正常的執法行為」，並稱台企在中國分享增長紅利，獲得長足發展的同時，「也應承擔相應社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用」。

針對富士康被查一事，陸委會副主委詹志宏於26日例行記者會上首先表示，鴻海公司方面，經濟部在第一時間已跟鴻海取得聯繫，也表達關切，政府會看情況發展提供必要協助。

詹志宏接著表示，從1996年台灣舉行第一次總統直選開始，歷次中央、地方公職人員選舉，中國都會把手伸進來企圖要干預，具體事證都在。不過，詹志宏指出，中國介選20多年來，多數情形都證明沒有效果，甚至產生反效果，「換句話說，中共 的介選會不會變成中共的助選，就在他們（中國）的一念之間」。

詹志宏指出，因為中國不了解台灣的民主體制與選舉文化，每當中國施加的壓力越大，台灣的候選人與選民勢必會反彈，且施壓越大、反彈越大。他說，中國的施壓介選往往會變成助選，對個別的候選人也好，對隔別的選舉議題也好，「籲請中共三思，不要再介選」。

詹志宏強調，我們也要正告中國當局，面對他們的施壓，我們的候選人肯定是要展現骨氣，才能面對他的支持者；面對中國的施壓，民眾越要展現獨立自主的選擇權利。

另外，對於中國國台辦發言人朱鳳蓮25日在記者會上，引述台灣媒體人的說法，抨擊副總統、民進黨總統參選人賴清德 ，正從「台獨瘋子」變身「台獨騙子」，詹志宏回應，中國一再用粗俗的語言表達他們內心的想法，「只能凸顯他們沒有自信、病急亂投醫的焦躁心理，不會贏得國際間的尊重」，他並再次呼籲中國「留一點口德」。

對於當前兩岸、台海局勢，詹志宏指出，很多國家都已表達台海情勢攸關他國利益，因此他國才一再主張台海情勢應該維持和平，確保現狀，也反對任何一方改變現狀。他強調，台海情勢「不是所謂中國內政問題」，而是國際社會共同關注的議題。