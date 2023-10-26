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藍委馬文君被指叛國 控告選戰對手、名嘴侮辱誹謗

記者江良誠／南投即時報導
馬文君（右）控告對手蔡銘軒、名嘴李正皓誹謗、意圖使人不當選。（本報系資料照片 ）
馬文君（右）控告對手蔡銘軒、名嘴李正皓誹謗、意圖使人不當選。（本報系資料照片 ）

國民黨立委馬文君遭民進黨指擋潛艦預算，民進黨南投縣立委第一選區參選人蔡銘軒、名嘴李正皓更猛批馬文君影響國防安全、「下架馬文君」。馬文君在台灣時間今天下午3時到南投地檢署控告蔡銘軒、李正皓「公然侮辱」、「加重誹謗」、「意圖使人不當選」。

馬文君說，蔡銘軒與李正皓在個人粉專、政論節目與YT頻道中，屢次以侮辱性的錯誤造謠。例如，潛艦國造總召集人黃曙光已對外澄清，所謂「有立委一直在搞」，並非指馬文君。李正皓仍為了通告費，持續說黃曙光指控的立委就是馬文君。

蔡銘軒更無視事實，對馬文君做出侮辱性的錯誤指控，抹黑馬文君是「詐騙集團」，「洩密」、甚至「叛國」，除了到處散發黑函，還製作大型廣告看板不實誹謗，顯然「意圖使人不當選」。

馬文君說，她曾考慮是否提告，但是非不容顛倒，許多支持者也告訴她，對造謠者必須「以法止謗」才不會讓錯誤的謠言誤導民眾，他不指望抹黑者自省，已經做好準備，只有靠司法還原事實，才能終結抹黑。

馬文君將控告蔡銘軒、李正皓違反刑法309條「公然侮辱」，310條「誹謗」，以及公職人員選舉罷免法104條「意圖使人不當選」。

民進黨 詐騙集團 預算

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