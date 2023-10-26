藍白合不合 侯辦發言人喊話：國民黨不會吃掉民眾黨

國民黨總統參選人侯友宜（圖）。侯辦發言人江怡臻說，國民黨不會吃掉民眾黨，必須在選舉合作，選後才能組成聯合政府。（記者許正宏／攝影）

國民黨 前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇、國民黨總統參選人侯友宜 競辦發言人江怡臻今開直播分析，江怡臻表示，國民黨不會吃掉民眾黨，必須在選舉合作，選後才能組成聯合政府；陳學聖認為，藍營基層有股氣，覺得民眾黨總統參選人柯文哲 吃國民黨豆腐。

針對藍白合的進度，江怡臻表示，侯陣營堅持侯柯配或柯侯配，大前提先定下來，目前雖然有些刀光劍影，但也沒有破局。侯友宜從被徵召開始，就一路有善意的堆疊，如果整合前一直累積相罵本，給選民觀感不佳，可能導致整合不順。

江怡臻強調，國民黨不會吃掉民眾黨，但藍白的確是兩個不同的政黨，有各自的支持者，必須在選舉時就能好好合作，選後有機會執政有才能順利組成聯合政府，執政成功。所謂「折衷」，就是雙方的主張有退讓的空間。不只在選舉層次，未來在國內、國際等各個議題，也要有這種策略。

陳學聖認為， 柯文哲講的話讓他覺得是沒意願和國民黨合作，藍營基層現在有一股氣，覺得柯吃國民黨豆腐，但又不好回批，忍到後來，都覺得國民黨有點「孬種」。故他也想送柯文哲一首歌，「其實你不懂我的心」，柯應該要懂國民黨的心，就是為了大局。