大學生批賴清德「得過且過 」校長打斷 賴緩頰：給他問

賴清德海大演講，有學生批他發言「得過且過」，但被校長許泰文兩度打斷學生發言。（圖／海大提供）

民進黨 總統參選人賴清德 昨天到國立台灣海洋大學演講海洋政策，但有學生提問時批評，賴清德先前演講回答問題的態度是「得過且過」，沒想到校長許泰文出面干擾，兩度打斷學生發言，賴清德則連忙說「沒關係啦，給他問給他問，學生有自己的想法」，氣氛一度緊張，學生則給予熱烈掌聲。

一名學生起身提問說，他有看過賴副總統前幾場校園演講，想針對賴回答問題的態度討論，賴曾經說自己是選下一任4年，不是未來10年的總統，但這種「得過且過」的心態，做為一個總統候選人來說不太妥當。

不過，此時校長許泰文打斷學生的話，表示海洋大學是國際一流的大學，請學生針對海洋政策、海洋願景來提問，還說「校長給你拜託」(台語，指「校長拜託你」)，副總統說的是未來的海洋政策未來願景。

學生則繼續問，今天來談有關未來政策的一些問題，他想請問一下，如果只談願景沒有什麼太大助益，除非你有當選。他說，他自己也生活在台灣，「但好像不是同一個台灣」，此時許泰文第二度干擾學生發言，許又說「同學你又說」，讓現場一度尷尬。

這時站賴清德見狀馬上出言緩頰說，「校長沒關係啦，給他問，給他問，學生有自己的想法」。學生回應說「感謝賴副總光的寬宏大量。」同學隨即響起熱烈掌聲。

學生最後說，他有看賴清德前幾場校園演講，先前回答問題只有談自由民主，他覺得回答有點太空 泛，希望能多談更明確的未來的方針，多聽人民的需求，也盡量實現對人民的承諾，但承諾要建立在現實之上。

賴清德回答學生說，總統參選人在為台灣擘畫願景，也要提出具體解決的政策，這個政策能夠使用的工具是要在未來4年或8年內可以立即得到的，才提出來。

賴清德說，可能造成學生誤解的地方，是他沒有講得很清楚，他提出的都是很負責任的說明，國政藍圖也都有提出具體作法，歡迎同學多多給他指教。