趙天麟外遇女子是中共統戰機構的人？國安局：正了解中

國民黨立法委員王鴻薇遞交趙天麟、鄭文燦的檢舉資料給法務部長蔡清祥。(圖／截自網路)

台灣行政院副院長鄭文燦疑與長髮女子開房間、民進黨 立委趙天麟 被爆與中國女子張晴發展婚外情，重創政治人物形象，也引發國家安全疑慮；立法委員王鴻薇今天在立法院司委會遞交鄭、趙的檢舉資料，要求情治機關一周內交出調查報告。

台立法院司委會今天邀請法務部、國安局等單位就「境外干預選舉之因應策略及準備情形」提出施政報告，法務部長蔡清祥、國安局副局長徐錫祥列席，不過，鄭文燦、趙天麟「風花雪月」情事在政壇炸裂，成藍委質詢焦點。

王鴻薇表示，鄭文燦辯稱網傳的影片經過剪接，關於影片有無變造，法務部已對外說辨識技術上沒有問題，要求法務部一周內提出真偽鑑定報告。

王鴻薇說，趙天麟是國防外交委員會的委員，與中國女子發展婚外情，不分政黨都質疑有國安問題，更懷疑有境外敵對勢力介入政治、介入選舉，趙自稱經得起考驗，願接受檢調、國安單位調查，既然關係國安即茲事體大，要求調查局、國安局也於一周內提出調查報告給司法、國防委員會。

王鴻薇話說完，起身將準備好的資料親手交付給蔡清祥，表示「資料帶回去你們就要辦啊！」

針對王鴻薇的質詢動作，民進黨立委鄭運鵬認為，同樣有國安疑慮的藍委馬文君被告發國造潛艦洩密案為何藍營不比照處理？鄭運鵬「馬文君」3個字一說出口，立即引發王鴻薇反彈，2人在委員會唇槍舌劍。

鄭運鵬說，非常佩服王鴻薇交資料檢舉，但為何「馬文君案」有不同處理，還譏諷王鴻薇聽到馬文君就很緊張，「妳在怕什麼？」、「幹嘛替馬文君背書？」，2人也互相反諷指對方護航同陣營的人「很可愛」。

鄭運鵬表示，王要求法務部公開調查內容，但此例不可開，「那麼法務部可不可以也將許哲賓(涉恐嚇案羈押中)的資料提供給委員會？」

立委曾銘宗問國安局副局長徐錫祥有沒有辦法判斷疑以鄭文燦的影片「影中人」就是鄭文燦？也追問徐錫祥知不知道趙天麟婚外情對象的身分？

曾銘宗說，這名張姓女子是江西萍鄉人，前立委邱毅已在臉書 揭露，問徐錫祥有無確認張晴是故意接觸趙天麟的、還是雙方自然發展感情的？

有關疑似鄭文燦的影片真偽，蔡清祥說，會將檢舉資料轉交給承辦鑑識機關處理，是否一周內完成，會尊重鑑識機關權責，「會盡快」；有關趙天麟部分，蔡清祥說，只要涉及犯罪檢調都會偵查，高檢署、調查局正蒐集資料中，如有需要，會採取必要的法律程序。