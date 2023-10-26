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賴清德發表外交方針：以民主、和平、繁榮連結世界

中央社台北26日電
賴清德強調，「民主、和平、繁榮」不僅是民進黨的核心，也象徵台灣人民對未來的共同願望，未來會透過行動確保這些價值的實現。(中央社)
賴清德強調，「民主、和平、繁榮」不僅是民進黨的核心，也象徵台灣人民對未來的共同願望，未來會透過行動確保這些價值的實現。(中央社)

民進黨主席暨台灣總統參選人賴清德26日出席外交使節酒會承諾，將以民主、和平與繁榮的價值深化台灣的國際連結，在日益複雜的國際環境下，開創價值外交新時代。並證明台灣不僅是一個民主典範，也是一個促進更光明、和平和繁榮未來的關鍵夥伴。

賴清德晚間出席民進黨外交使節酒會，向來自50個國家的96位駐台外交官員及國際商會代表發表外交政策方針表示，現在正在進行的總統暨立委選舉象徵台灣民主的力量及對民主信念的堅持，台灣人民透過選舉展現公民對話與投票而非武力或恐嚇能帶來更好的未來。

他強調，「民主、和平、繁榮」不僅是民進黨的核心，也象徵台灣人民對未來的共同願望，未來會透過行動確保這些價值的實現。

在民主方面，他表示，無論在烏克蘭或是印太區域，在當前的國際局勢下，民主日益受來自威權主義到挑戰，若當選未來的政府會將台灣打造為擁護全球民主、人權與法治價值的核心，賦權台灣民主基金會等組織與機構建立更牢固的國際連結，分享台灣的民主經驗。

他並說，台灣也應認同「在任何地方捍衛民主，就是在全世界捍衛民主」此概念，向烏克蘭人民提供更多人道援助，並連同盟友共同抵抗混合式與認知性威脅，一起防範不實或惡意訊息加深對政府機構的懷疑、分化社會，並削弱民主。

在和平方面，賴清德表示，台灣將積極貢獻兩岸及印太區域的和平與穩定，不會在壓力下退縮，但也不會冒進，此不僅符合台灣人民的利益，也符合國際社會的共同期待。他強調，「這是我的承諾，也是台灣對世界的責任」。

他說，台灣將與國際社會共同為「維持現狀」的立場努力，他將持續堅守總統蔡英文提出的「四個堅持」，也支持在對等、尊嚴的情況下展開對話，維護既有的國際秩序，並共同貢獻台海的繁榮與人民的福祉。同時，也會推動「和平四大支柱」，注重國防嚇阻、國際合作、經濟安全，以及維持穩定且一致的兩岸領導力。

他指出，和平不僅來自硬實力，台灣也需要透過軟實力成為國際社會不可或缺的一員，未來會充分秉持「台灣能幫忙」的精神，在公共衛生、農業、基礎建設，以及國際人道援助等領域上做出更多貢獻。而台灣也要發展為世界級的華語學習中心，與世界各地分享多元文化背景。

賴清德也感謝友邦在國際舞台上為台灣執言，並承諾改善台灣的發展融資框架，支持更多私人企業投入邦交國發展，並與理念相近國家投入永續計畫及籌組投資團。

他強調會著重經濟安全，以整體政府的宏觀思維加強經濟韌性，其中包括提升產業鏈安全及更有效應對來自中國的經濟脅迫。

他重申對民主、和平與繁榮的堅定承諾，打造價值外交的新時代。他表示，可以共同證明，台灣不僅是一個民主典範，也是一個促進更光明、和平和繁榮未來的關鍵夥伴。

賴清德 民進黨 烏克蘭

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