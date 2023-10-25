藍白合變逼婚？她點出柯文哲盤算 侯這點該學郭台銘

國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報資料照片）

藍白合僵局，國民黨 總統參選人侯友宜表態不堅持選正的，只要與民眾黨參選人柯文哲 在同張選票上，柯文哲卻說「像逼婚」，甚至形容藍提民主初選如砒霜，一罐換成半罐喝下去還是死掉。曾幫民眾黨主席柯文哲操刀Line社群、2020民眾黨不分區提名人的吳靜怡26日在臉書表示，「結婚戲碼很多人看不懂，難嗎？就是肖想聘金的人，暫時捨不得開口說分手！」

吳還酸，柯文哲基本處事的道理恐怕需要柯媽媽出來教一下，畢竟柯文哲跟陳佩琪的婚事一定都是柯媽媽在處理張羅的，「所以，侯友宜、朱立倫搞錯提親的對象，應該學學郭台銘 到新竹登門拜訪....」。

吳靜怡說，民眾黨在藍白合戲碼中硬是要穿插「立委不分區名單」，黃珊珊、黃國昌目前都提不起什麼討論度，就拉郭台銘副總統人選賴佩霞進來XD拜託。騙騙郭粉、賺賺聲量，賴女士現在還是連署書上面副總統的人選，怎麼可以這樣不講武德，為了製造新聞造成別人麻煩，這操弄也是情勒她人。

吳靜怡說，「砒霜喝半罐還是會ㄕˇ」，這些惡毒的話民進黨也是被罵了好幾年，所以國民黨支持者有什麼好生氣的，被當砒霜而已。政治要有操守，不是這樣低級戰術、玩弄大家，讓有品格的人措手不及。