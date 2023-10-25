台貧富差距10年新高 學者：問題出在課稅制度

台灣貧富差距愈來愈大，主計長朱澤民表示政府責任很大，但學者質疑政府過度重視社會福利移轉支出，財稅手段太少，導致貧富差距問題無法解決。（記者林澔一／攝影）

物價高漲，導致台灣人薪資負成長，受雇員工報酬占國內生產毛額（GDP）比重逐年下降，家庭可支配所得倍數擴大；立委質疑分配不均是政府責任大，還是企業責任大？主計長朱澤民坦承，「政府責任大」，因此政府採用各種財政及社會福利 支出，改善所得分配。學者專家說，政府目前主要靠增加社會福利支出來縮小貧富差距，但台灣貧富問題主要還是出在課稅制度，以租稅手段來縮小貧富差距，才是最有效方法。

立法院財政委員會昨天邀請審計部、主計總處、財政部 等官員，針對「受雇人員報酬占GDP比率創新低，貧富差距10年新高，政府提升企業加薪意願改善所得分配因應對策」專題報告。

●所得差距高達6.15倍

對於貧富差距惡化狀況，台審計部在書面報告指出，國際間衡量所得分配時，多以吉尼係數、所得差距倍數作為衡量全體家庭間所得分配的指標，根據主計總處公布的調查報告，自106年以後，台灣吉尼係數從0.337逐年增加至111年的0.342，至於五等分位差距倍數則由6.07倍增加至111年的6.15倍，所得差距呈現擴大趨勢。

此外，觀察101至110年我國GDP分配趨勢，受雇員工報酬占GDP之分配比，自45.77%下降至43.03%，減少2.74個百分點，總體經濟營運成果分享員工分額呈遞降趨勢。

針對立委質疑台灣每戶家庭可支配所得前20%與後20%差距擴大為6.15倍，政府如何改善貧富不均狀況？朱澤民說，由於家庭結構改變，以每戶可支配所得比較不準，若用每人可支配所得，從90年代的四倍，到100年期間大約介於3.84至4.29倍，今年為3.93倍，倍數已逐漸縮小。

朱澤民表示，如果要改善貧富差距，就要透過社會福利支出，因此政府社福預算 從4600多億元（台幣，以下同）增加到7130億元，成長27.5%。

●薪水占GDP比重下滑

至於台灣受雇員工報酬占GDP比重逐年下滑，立委質疑經濟成長果實都被股東拿走，沒有全民共享。朱澤民則說，GDP分配比結構變化，主要是台灣逐漸走上資本及技術密集，也重視研發，資本報酬就提高，受雇員工報酬變少，才要透過基本工資調高及各種社會福利措施改善財富分配，「希望大家不要汙名化社會福利支出是大撒幣」。

台北商業大學教授黃耀輝指出，以租稅手段來縮小貧富差距，才是最有效的方法，社會福利方面當然要繼續努力，但台灣目前貧富差距的問題主要還是出在課稅制度，尤其只有高所得者才能享受租稅優惠最不公平，政府應檢討綜所稅中的分離課稅項目，修法將非勞動所得的分離課稅，納入綜合所得額中課稅。

●學者：重分配機制不夠