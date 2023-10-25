國台辦喊助台撤僑 台外交部：實情是中國僑民遭放生

中國國台辦聲稱將提供以色列 台僑急難救助，台外交部今天表示，台灣政府早以專機與陸路方式撤僑，相較中國政府遲無作為，有35位中國僑民更遭「放生」不知所措，向台灣外館求救。

中國國台辦發言人朱鳳蓮25日在例行新聞發布會上應詢表示，台灣同胞在海外遇困難，或受到生命財產威脅，可撥電話尋求中國駐外使領館協助，將獲得與中國民眾一樣的海外領事保護。

台外交部發布新聞稿指出，自10月7日發生以哈衝突迄今，外交部與駐以色列代表處已積極協助166位國人由陸路及空路順利安全離境，更於10月20日安排撤僑專機將國人順利撤出。

台外交部指出，相較之下，中國政府則遲無作為，導致在以色列的中國僑民怨聲載道，更有35位遭中國駐以大使館「放生」而不知所措的中國籍公民，主動與台灣駐處聯繫，盼搭乘台灣專機離境。外交部呼籲中國政府擔起保護自己公民的責任，中國人民應早日認清中共 政權如何忽視甚至踐踏其公民的需求與期待。

台外交部重申，對於國人受困海外，不論是遭遇天災、戰亂、重病、意外或是受到詐騙，駐外館處同仁一定積極全力協助。俄羅斯侵略烏克蘭之初，中國官員大言不慚稱台灣人需中方協助才能撤離，最後事實證明，台灣人在駐外館處協助下安全撤離，反倒是中國籍人士仍受困當地一籌莫展，外界對此都記憶猶新。

台外交部嚴正聲明，中華民國 台灣是主權國家，政府對國人本就有行使領事保護的責任，絕不與中國政府有任何關係，更不需要也不會任由中國政府行使。中國政府假意惠台，絕不會得逞，只會顛倒是非進行大外宣的中共政權，終將為歷史所唾棄。

台外交部籲請國人切勿輕信中國政府厚顏無恥的宣傳訊息，輕易掉入中共卑劣的統戰陷阱；請國人務必提高警覺，加強對社群媒體平台相關內容的識讀能力，並可善用事實查核的機制，切勿輕信或傳播錯假訊息，共同打擊境內外各種認知作戰。