國台辦喊助台撤僑 台外交部：實情是中國僑民遭放生
中國國台辦聲稱將提供以色列台僑急難救助，台外交部今天表示，台灣政府早以專機與陸路方式撤僑，相較中國政府遲無作為，有35位中國僑民更遭「放生」不知所措，向台灣外館求救。
中國國台辦發言人朱鳳蓮25日在例行新聞發布會上應詢表示，台灣同胞在海外遇困難，或受到生命財產威脅，可撥電話尋求中國駐外使領館協助，將獲得與中國民眾一樣的海外領事保護。
台外交部發布新聞稿指出，自10月7日發生以哈衝突迄今，外交部與駐以色列代表處已積極協助166位國人由陸路及空路順利安全離境，更於10月20日安排撤僑專機將國人順利撤出。
台外交部指出，相較之下，中國政府則遲無作為，導致在以色列的中國僑民怨聲載道，更有35位遭中國駐以大使館「放生」而不知所措的中國籍公民，主動與台灣駐處聯繫，盼搭乘台灣專機離境。外交部呼籲中國政府擔起保護自己公民的責任，中國人民應早日認清中共政權如何忽視甚至踐踏其公民的需求與期待。
台外交部重申，對於國人受困海外，不論是遭遇天災、戰亂、重病、意外或是受到詐騙，駐外館處同仁一定積極全力協助。俄羅斯侵略烏克蘭之初，中國官員大言不慚稱台灣人需中方協助才能撤離，最後事實證明，台灣人在駐外館處協助下安全撤離，反倒是中國籍人士仍受困當地一籌莫展，外界對此都記憶猶新。
台外交部嚴正聲明，中華民國台灣是主權國家，政府對國人本就有行使領事保護的責任，絕不與中國政府有任何關係，更不需要也不會任由中國政府行使。中國政府假意惠台，絕不會得逞，只會顛倒是非進行大外宣的中共政權，終將為歷史所唾棄。
台外交部籲請國人切勿輕信中國政府厚顏無恥的宣傳訊息，輕易掉入中共卑劣的統戰陷阱；請國人務必提高警覺，加強對社群媒體平台相關內容的識讀能力，並可善用事實查核的機制，切勿輕信或傳播錯假訊息，共同打擊境內外各種認知作戰。
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