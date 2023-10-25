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綠桃色風波惹議 賴清德嚴肅喊話：從政黨員莫忘初衷

記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。本報系資料照
民進黨主席賴清德。本報系資料照

民進黨立委趙天麟被婚外情，昨晚宣布退選立委。據轉述，民進黨主席賴清德今天在中常會要求，請提名策略小組盡速開會，解決退選之後的後續問題，更在會中表示，莫忘初衷，民進黨的創黨精神就是「清廉、勤政、愛鄉土」，言行要符合社會的期待，切不可失序。

賴清德今天下午在中常會表示，民進黨在不同的階段所提出的每個議題，都是國家進步的磚塊，除了凝聚民眾的共識，也一起打造進步的國家，一點一滴改變人民的生活，而政黨的價值，也是由一塊一塊磚塊累積而來，期盼民進黨成為台灣長治久安、堅定穩固的支柱，「我們不怕別人用汙泥塗牆，但我們須戒慎恐懼，切勿問題由內部而起」。

賴清德指出，要和所有常委、民進黨黨公職以及全體同志共同勉勵，第一點是「莫忘初衷」，民進黨的創黨精神就是「清廉、勤政、愛鄉土」。加入這個政黨，進而得到人民的支持，而服公職，不管任何時候，都不能夠忘掉，當初民進黨創黨前輩所建立的創黨精神。

賴清德說，第二點，莫忘責任以及莫辜負社會的期待，民進黨很難得從在野到執政，從執政到在野，又從在野回到執政，黨公職除了在工作崗位上，應該要盡心盡力，克盡職責以外，所有作為除了要遵守法治，言行更要符合社會的期待，切不可失序，影響整個政黨，民進黨要成為台灣政黨的表率，要有這樣的抱負。

賴清德表示，第三點，如果民進黨有從政黨員，言行失序不符合社會期待，黨中央必定嚴明黨紀，民進黨深知這場選舉對台灣的重要性，不僅僅總統要當選、國會要過半，但是不會為了國會要過半，或者是為了要保住任何一席立委席次，而犧牲民進黨的原則。

此外，賴清德也指示，黨秘書長許立明協助大選提名策略小組，能夠盡速開會解決高雄市立委趙天麟退選之後的後續的問題。

民進黨 賴清德 趙天麟

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