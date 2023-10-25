趙天麟小三是她…親密照關鍵時刻流出「更致命的在後面」

趙天麟深陷婚外情風暴。聯合報系記者劉學聖／攝影

正力拚四連霸的高雄市民進黨立委趙天麟 捲入婚外情風暴，已於昨晚透過臉書 宣布退選。前立委邱毅認為，趙天麟的「摩天輪親密照」之所以會在立委選舉的關鍵時刻曝光，很可能是因為他與小三感情生變，兩人之間的談判破裂，於是女方把照片爆料給媒體，且「一定還有更精彩更致命的照片在後面」。

邱毅在臉書粉專表示，趙天麟於昨晚10時許宣布退選、放棄立委連任的那一刻，「他的人設崩壞，政治前途全毀」。邱毅透露，趙天麟的外遇小三名叫張晴，是36歲的陸籍女子。他推算趙天麟的這段婚外情已維持十年之久，如今曝光的那些擁吻親密照片，應該是兩人熱戀時的自拍照。

至於為何那些外遇私密照片會在立委選舉的關鍵時刻流出來？邱毅判斷，或許是兩人的戀情已生變，張晴希望趙天麟給個交代，而趙天麟經過十年也已生膩想分手。不過兩人之間的分手談判破裂，於是小三把照片爆料給特定媒體，「如果我的判斷沒錯，那除現在曝光的三十幾張照片外，一定還有更精彩更致命的照片在後面」，而這也是趙天麟火速宣布退選，想要設定停損點的原因。

至於後面更精彩的照片是否會曝光？邱毅表示，這要看趙天麟在接下來和張睛進一步的談判中「願意付出什麼代價」。邱毅認為這個外遇事件還有看頭，往後可能更加精彩，且隨著陸女張晴的身分浮上枱面，影響還可能擴大到賴清德的選情，讓有些人更加蠢蠢欲動。

五十歲的趙天麟與第二任妻子丁雅婷結婚十五年，兩人育有三名子女，趙經常在臉書放閃妻兒照片。趙天麟外遇親密照流出後，發聲明表示「私領域的犯錯，再次向家人及支持者致歉，謝謝大家的批評與包容。公領域的部分，我不曾有任何問題，我過去12年的立委生涯，無論在衛環、內政還是國防委員會，都竭盡心力，守護台灣、建設地方」。他也強調，他會善盡職責到本屆的最後一天，包括今明兩天的國防預算 審查，捍衛潛艦國造等預算，一定有他的一票。