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侯友宜向柯文哲喊話：集中力量政黨輪替 您願意嗎？

記者侯俐安／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（圖）。記者林澔一／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（圖）。記者林澔一／攝影

藍白合進入關鍵一周，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲連日針對藍白過招，柯文哲今天又以「砒霜說」形容開放式初選。侯友宜下午在臉書發文，對柯文哲喊話，「柯主席，如果要讓台灣贏，我們就不能只想到自己。」他說，國家為先，政黨其次，個人最後，「因此，我再次重申，我願意與柯主席攜手合作，讓兩黨總統參選人成為一組參選人，真正集中力量，達成政黨輪替，請問柯主席，您願意嗎？民意，在等您的答案。」

以下是侯友宜臉書貼文：

柯主席，如果要讓台灣贏，我們就不能只想到自己。

昨天看到柯文哲主席說，要順應民意，讓台灣贏，我看了很感慨，這句話說得真對，但柯主席，什麼是順應民意呢？台灣有高達六成民眾希望政黨輪替，這是民意；也有將近六成民眾認為，若要實現政黨輪替，國民黨跟民眾黨必須合作，這就是民意。

因此，我以最大的善意跟誠意，向全國民眾及柯主席表達，不論是侯柯配、柯侯配，我願意跟柯主席一起，讓代表兩黨的總統參選人攜手成為一組參選人，這才是真正的藍白合，才能凝聚支持者、才能呼應廣大民意，這才會贏！

很遺憾，對於這項最基本的元素，柯主席直到今天，仍然沒有表態同意，而從雙方實際坐下來討論合作以來，國民黨與我始終不設任何前提，甚至做了三次讓步，但柯主席卻選擇，寸步不讓。

10月14日，對於柯主席提出的全民調、三場辯論，我們不但接受了三場辯論，也提出開放式民主初選做為討論對案，希望以最貼近總統大選，也是民主國家行之有年的方式，推出最強參選組合。但，柯主席沒有同意。

10月16日，我們再次向柯主席表達，希望協調出一個雙方都能接受的「折衷方案」，並盡快進行第二次會面，才能繼續推動藍白合。但，柯主席沒有同意。

10月23日接受媒體訪問時，由於不論是全民調或民主初選，作業時間已快來不及，因此我提出50%全民調、50%民主初選，符合雙方期待的最公平方案，就是不放棄任何合作可能。但，柯主席，依然沒有同意。

國民黨與我，不斷尋求方法，促進藍白合作，希望實現民意期待，柯主席，若像您說的，要集中力量，順應民意，讓台灣贏，那為什麼，對於期待藍白合作的民意，至今無法感受到您的誠意，還是不合您的心意，就不是民意呢？

國家為先，政黨其次，個人最後。因此，我再次重申，我願意與柯主席攜手合作，讓兩黨總統參選人成為一組參選人，真正集中力量，達成政黨輪替，請問柯主席，您願意嗎？民意，在等您的答案。

國民黨 柯文哲 民調

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