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婚外情釀國安危機？趙天麟：歪樓到不行、我無懈可擊

記者周佑政／台北即時報導
民進黨立委趙天麟今下午現身立法院，回應婚外情、國安疑慮風波。記者周佑政／攝影
民進黨立委趙天麟今下午現身立法院，回應婚外情、國安疑慮風波。記者周佑政／攝影

民進黨立委趙天麟與中國籍女子不倫退選，國民黨立委馬文君今天表示，這無關退不退選，而是國安危機，應該立即展開調查。趙天麟今天表示，「這件事情真的是歪樓到不行」，他非常願意接受國安調查，「因為我覺得我是無懈可擊的」，他也很呼籲約馬文君一起這樣做。

趙天麟下午出席立院外交及國防委員會的預算審查會議，會前趙接受媒體聯訪時表示，這件事情真的是歪樓到不行，在沒有任何證據的情況下，把一個私領域做錯的事情無限上綱。他倒是有一個建議，不論是從黨的態度、黨的調查、立法院的紀律委員會的調查、國安的調查，他都非常願意接受，因為他覺得他是無懈可擊的，也呼籲馬文君一起這樣做。

趙天麟表示，他退選的高標準，並不認為馬文君願意做到，馬文君如果願意做，他會給她拍拍手。馬文君的部分很明確，馬也承認把資料交給韓國代表處，造成潛艦國造的影響，這件事情馬文君無可迴避。

趙天麟重申，他私領域的部分一再認錯，也沒什麼好說了，但要把此事在沒有證據的情況下無限上綱，講成國安事件，「這確實比較歪樓」，但他可以被質疑，也願意被調查。

國民黨智庫副執行長凌濤今天質疑，民進黨立委趙天麟婚外情的中國籍女子2018年透過趙天麟國會助理擔保以「健檢醫美簽證」來台，其手機號碼註冊地為中國上海或深圳，且來台都是從第三地香港出發，與趙也是在第三地見面，手法就是「經典的特務手段」。

對此，趙天麟說，過程中都沒有任何特權，沒有違反任何規定，也沒有造成國安疑慮，「事實上，互動的那段時間，根本跟我在國防委員會完全沒有重疊」。

趙天麟強調，他用退選來表達對這件事、對家人、對支持者的負責。他不希望台灣的國防預算遭到任何干擾，「即便我失去立委這個席次，也在所不惜」，也呼籲國民黨的朋友能比照辦理。

至於這次退選是否是被逼？趙天麟說，沒有，這是他自己的選擇。

趙天麟 國民黨 預算

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