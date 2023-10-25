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英國會發布報告提台灣40次 台外交部：證明重視台海議題

記者陳熙文／台北即時報導
圖為英國國會大廈。（中央社檔案照片）
圖為英國國會大廈。（中央社檔案照片）

針對英國國會下議院國防委員會於24日發布「英國國防與印太地區」(UK Defence and the Indo-Pacific）報告，檢視英國政府自2021年推動「向印太傾斜」（Indo-Pacific Tilt）的國防政策，並支持英國政府將中國定位為「劃時代制度性的挑戰」（epoch-defining and systemic challenge），以及正視中國對台灣的侵略意圖與長期以來對國際秩序所帶來的戰略性威脅。文中提及台灣共40次，台外交部表示，足證英國國會對台海議題的重視。

台外交部指出，報告中提及兩岸潛在衝突是西方政府近年對印太區域的首要關注議題，並引述外交部長吳釗燮今年4月接受英國衛報專訪的談話，表示中國或可能於2027年對台動武，台灣並對該衝突情勢進行準備。

此外，報告中也關注台灣遭受經濟封鎖或灰色地帶混合攻擊的可能情形；強調台灣供應全球近92%先進晶片，2022年上半年全球48%的貨櫃船行經台灣海峽，一旦衝突或封鎖行動發生，將對全球及英國經濟造成衝擊；敦促英國政府協同美國、法國及區域盟友與夥伴，為中國可能對台採取的侵略性行動制定反應計畫。

台外交部表示，樂見繼英國政府今年3月公布「整合性政策評估更新」後，英國國會也陸續發表相關報告包括8月下議院外交事務委員會「傾斜的地平線」等，持續展現對台海和平與穩定的關注與支持；台灣將與英國及全球理念相近夥伴加強合作，共同維護經濟安全、民主韌性及和平與繁榮的國際秩序。

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