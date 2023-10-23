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為教訓郭董介入大選？趙少康：老共小心適得其反

記者鄭媁／台北即時報導
中廣董事長趙少康在臉書發文指出，郭台銘參選初期，面對中共當局會不會查他水表、干預他公司經營的提問時，曾豪氣干雲嗆聲「Please do it！」(取自趙少康臉書)
中廣董事長趙少康在臉書發文指出，郭台銘參選初期，面對中共當局會不會查他水表、干預他公司經營的提問時，曾豪氣干雲嗆聲「Please do it！」(取自趙少康臉書)

鴻海創辦人郭台銘力拚總統連署，時值藍白合關鍵時刻，傳出富士康在中國遭到大規模查稅，土地使用方式也被調查，引發聯想。中廣董事長趙少康今表示，老共這次動作，讓鴻海股價今應聲大跌，不只錯殺鴻海88%的股民，還會引起台灣人對共產黨的反感，讓民進黨坐收漁翁之利。

趙少康在臉書發文指出，郭台銘參選初期，面對中共當局會不會查他水表、干預他公司經營的提問時，曾豪氣干雲嗆聲「Please do it！」 如今看來，中共真的會do it！

趙少康說，郭台銘白手起家，必有他的霸氣、強勢和魄力，才能建立起鴻海帝國；但別忘了，共產主義歸根究抵的內涵是階級鬥爭、唯物主義、無產階級專政，哪怕嘴上說需要有錢人的投資，其實認定資產階級就是剝削勞動階級的剩餘價值，骨子裡根本看不起甚至敵視資本家。郭台銘如此，當初富可敵國的馬雲亦復如此，又像當年黎智英就算資產豐厚、手握多家媒體，如今還是身陷囹圄。

趙少康認為，共產黨這時對郭台銘出手，可能真是對台灣的大選感到焦慮，也可能有近國民黨人士希望老共助攻非綠整合，敲打一下郭董，相信郭台銘也明白這意思，但他還是要奉勸老共應該自制，不要多管台灣的選舉，如同台灣不要美國介入2024選舉一樣。

趙少康說，郭台銘在鴻海的持股不過12%，老共這次動作，讓鴻海股價今天應聲大跌，不只錯殺鴻海88%的股民，還會引起台灣人對共產黨的鴨霸反感，讓民進黨總統參選人賴清德坐收漁翁之利，難怪賴清德抓到機會，立刻出來發言挺郭台銘。

趙少康表示，台灣選舉很難預測，因為淺碟，常會因國內外的一點風吹草動就出現變化，身處美中角力的前緣，兩強都企圖關切甚至介入台灣的選舉，但中共太過介入只會適得其反，台灣的選舉就該由台灣人民自行決定。

郭台銘 鴻海 趙少康

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