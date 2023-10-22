馬文君不畏潛艦案爭議開講 藍營眾人超挺她

國民黨立委馬文君不畏潛艦國造案爭議，今晚邀同黨立委鄭麗文、台南市議員謝龍介等廟口開講，現場人潮爆滿。記者賴香珊／攝影

潛艦國造案，國民黨立委馬文君遭控洩密，她不畏爭議，今晚邀同黨立委鄭麗文、台南市議員謝龍介等人到草屯敦和宮廟口開講，現場人潮爆滿，眾人輪番痛批民進黨 貪腐、全黨打一人，馬文君也稱她不會被打倒，但憂心潛艦成「鐵棺材」。

馬文君上台前受訪說，她一直都非常重視地方，希望讓鄉親能真正了解事情始末，因此在敦和宮辦廟口開講，開講主軸是反貪腐、反抹黑，重要的就是揭弊，而民進黨全黨打她一人已一段時間，賴清德 民調持續下跌，相信這就是台灣民眾認為潛艦案是有弊端的，人民都在看，就希望民進黨和黃曙光出來說明清楚。

立委鄭麗文說，AIT主席羅森柏格三度訪台，強調不能改變兩岸現狀、不支持台獨，「台獨金孫」賴清德吭都不敢吭一聲；並質疑潛艦國造，蔡英文總統繞過國防部，直接任命黃曙光，這麼大筆預算 會不會有鬼，難道不該監督？力挺馬文君。

資深媒體人董智森則說，日本可以下水的「雷鯨號」潛艦僅新台幣145億元，台灣潛艦花了新台幣500多億元卻無法下水，不難看出民進黨執政就為了撈錢，而民進黨之前抓向心夫妻造假共諜案，今年抓的對象就是監督潛艦國造案的馬文君。

新黨副主席李勝峰也痛批民進黨政府「很夭壽」，他說，國家有危機，民進黨就有商機，台灣缺什麼，他們就賺什麼，欠口罩賺口罩、欠快篩賺快篩、欠疫苗賺疫苗、欠蛋賺蛋，如今缺潛艦，他們就賺潛水艦，馬文君認真監督卻遭到抹黑。

台南市議員謝龍介則說，軍火商要賣潛艦是要找有權力的執政黨立委，還是沒權力的在野黨立委，而國防委員會內有6個綠營立委才最該被檢視，所以他很不捨馬文君，為台灣人民監督講話，就被民進黨鋪天蓋地抹黑、全黨打一人。

馬文君壓軸上台先感謝力挺她的同志，之後感性發言，她說，這陣子不斷被抹黑，起初感到很委屈，甚至想放棄參選，但親友要她不要放棄、不能倒下去，也讓她想起對死去的父親完成堅守鄉親的承諾，她一定會堅定當選立委讓貪腐政府下台。

馬文君更憂心，國造潛艦並非無人潛水艦，訓練潛艦官士兵也像飛行員一樣不容易，若潛艦沉下去浮不起來，成了「鐵棺材」，少說幾十條人命，若執政黨政府為了貪汙犧牲他們寶貴的生命，才是真的對不起台灣人，才是真的出賣台灣。