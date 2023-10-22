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馬英九批美國武器化台灣 台外交部：不符台美實際狀況

記者陳熙文／台北即時報導
台前總統馬英九近日分別與華府重要智庫「布魯金斯研究院」、「傳統基金會」座談，建議美國應促兩岸和談，並呼籲美國不要將台灣「武器化」。台外交部表示，此話不僅完全不符台美關係實際狀況，對爭取國際正視中國脅迫舉措、維護台灣人民利益、台美關係及區域和平與穩定更無助益。(圖／馬英九辦公室)
台前總統馬英九近日分別與華府重要智庫「布魯金斯研究院」、「傳統基金會」座談，建議美國應促兩岸和談，並呼籲美國不要將台灣「武器化」。台外交部表示，此話不僅完全不符台美關係實際狀況，對爭取國際正視中國脅迫舉措、維護台灣人民利益、台美關係及區域和平與穩定更無助益。(圖／馬英九辦公室)

台灣前總統馬英九近日分別與華府重要智庫「布魯金斯研究院」、「傳統基金會」座談，建議美國應促兩岸和談，強力表達台灣不能成為烏克蘭，並呼籲美國不要將台灣「武器化」。台外交部今表示，馬英九此行多次暗示美國違反中立、將台灣「武器化」、意圖將台灣推向第二個烏克蘭等聳動的政治語言，不僅完全不符台美關係實際狀況，對爭取國際正視中國脅迫舉措、維護台灣人民利益、台美關係及區域和平與穩定更無助益。

台外交部重申，不斷挑釁、威脅、造成區域風險的從來都不是台灣、不是美國，而是意圖改變現狀及破壞以規則為基礎的國際秩序的中國。近年美方持續強調對台灣堅若磐石的承諾、不斷助台提升自我防衛能力等積極作為與強勁的支持，一切的努力都在強化嚇阻、避免戰爭的發生，以確保區域和平穩定的現狀。

台外交部說，顯而易見的事實是，無論是違反「政治中立」，公然介入並干預台灣民主選舉的、將兩岸經濟合作架構協議（ECFA）「武器化」，並不時拿台灣農民辛苦的作物遂行經濟脅迫的、在台灣周邊進行海空軍演等軍事挑釁行動，意圖破壞區域和平穩定、威脅台灣人民長治久安的，全部都是中國。

對於馬英九此行未能以共同積極深化美國對台灣的支持為目標、選擇不對中國的種種明目張膽行徑表達不滿與譴責，反而將區域穩定遭受威脅歸咎於美國等國際夥伴，外交部甚感遺憾。

台外交部也再次重申，政府一直以來都抱持著最大善意，多次表達在理性、對等及相互尊重下，政府願意和北京當局展開對話，也持續秉持不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服的立場，和美國等全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定。

馬英九 烏克蘭 北京

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