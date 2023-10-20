曾會朱、侯 柯文哲：國民黨仍是主力 「不會整碗捧走」

民眾黨總統參選人柯文哲20日開記者會，主張成立統籌分配稅款分配委員會、召開全國賦稅改革會議，徹底翻新稅制。（記者林伯東／攝影）

藍白合局勢一日數變，民眾黨總統參選人柯文哲 昨天透露，曾分別與國民黨 主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜 會面過，並強調若要與國民黨合作，國民黨仍是主力，人也較多，政治上本就不會「整碗捧走」。侯友宜競辦也證實會面，並呼籲柯文哲不應再強勢，速談找出折衷辦法，促政黨輪替。

柯文哲昨透露，朱立倫有拿資料，參考德法等國作法，選前要有選舉協調委員會，討論如何提名、組閣等；選後成立政黨協商委員會，討論政府職務分配，再來是政黨爭議委員會，要有相關機制。

國民黨總統參選人侯友宜20日到高雄美濃參訪，針對農業移工問題，提出特赦失聯移工的解決方案。（記者劉學聖／攝影）

柯文哲說，政黨合作要有機制，以前從未做過，現在開始研究，由於時間緊迫，預計下周四(26日)會公布辦法。他不諱言，國民黨好像不是要贏得選舉，只是要贏他，這樣大選不會贏，要想辦法找出勝選機率最高的組合。

朱立倫：不會變淘汰賽

柯辦發言人陳智菡指出，柯辦下周四舉行記者會前，柯文哲將親自拜會朱立倫、侯友宜，說明事宜並交換意見。

「現在時間很緊迫。」朱立倫說，本周談的是選前如何成為政黨聯盟或選舉聯盟，成立選舉協調委員會；選後變成執政聯盟，成立執政委員會，過程中若有爭議再成立協調委員會，都在建構基礎，最後決定正副總統人選，無論民調、民主初選或其他可能方案都在準備，「絕不會變成淘汰賽」。

國民黨主席朱立倫說，總統人選不是淘汰賽，而是一加一必須要大於二，或至少等於二的整隊過程。（記者黃仲裕／攝影）

至於侯柯會，柯辦表示是侯友宜日前積極邀約見面，柯文哲認為針對時局交換意見，有助緩解雙方僵局。侯辦則表示，是柯文哲主動提出私下會面，當時彼此有默契不對外說，雙方希望持續保持溝通管道。侯辦也表示，柯文哲既然認為下架民進黨的主力是國民黨，就不應如此強勢，只能接受民眾黨方案，否則就不進行會談，國民黨非常有誠意提出折衷方案，民眾黨應盡速坐下來談。

侯辦發言人黃子哲昨也秀出內部資料，表示國民黨中央已規畫民主初選時程及作業程序，包括從10月24日洽借投票所，10月25日抽籤，到次月4日進行投開票。

針對柯陣營質疑錢要花很多，也有投票所問題，黃子哲則澄清民主初選要花2億台幣（約613.5萬美元）的說法，若是422個投票所，估計需要1400多萬，一半則是700多萬，不至於負擔不起。

中廣董事長趙少康擔憂藍白合演變成「藍白鬥」，昨再建議由鴻海創辦人郭台銘回國民黨擔任副總統，藍白同意侯柯不論民調誰勝出，組閣權都交給侯友宜和國民黨，雙方在「國民政黨聯盟」的架構下明文約定。侯也可決定擔任閣揆，或回任新北市長推薦其他人組閣。