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批馬文君洩密 賴清德：綠立委過半8潛水艇才能順利建造

記者游明煌／新北即時報導
批馬文君杯葛、洩密，賴清德：綠立委過半8潛水艇才能順利建造。記者游明煌／攝影
批馬文君杯葛、洩密，賴清德：綠立委過半8潛水艇才能順利建造。記者游明煌／攝影

民進黨總統參選人賴清德今天上午到汐社后建凌宮參拜，他致詞時表示，「大家一起把袖子捲起來，一起建造潛水艇，讓8艘都能順利完成，守護台灣的安全。」賴清德並批立委馬文君，在第一階段就用盡一切手段杯葛，還涉嫌把機密透露給第三國，讓建造出現很大的困難，如今又提案要凍結第二階段潛水艇的建造，「只有讓民進黨立委過半，8潛水艇才能順利建造完成。」

賴清德致詞時詢問現場民眾，「我們來建造潛水艇好不好，台灣有沒有需要潛水艇？」現場民眾高喊「有需要」，他並說，蔡英文總統為為了要提高國家國防、國安的力量，除了向美國採購軍事武器，國防自主造飛機，勇鷹號高教機已經在飛了，海巡署的船艦也都在海上巡邏在用了。

賴清德表示，現在我們要建造8艘潛水艇，但做一半，已舉行下水典禮，大家在電視上都有看到，「大家一起把袖子捲起來，一起建造潛水艇，讓8艘都能順利完成，守護台灣的安全。」

賴清德批評南投立委馬文君，在第一階段就用盡一切手段杯葛，而且還涉嫌把機密透露給第三國，讓我們的建造出現很大的困難，如果不是黃曙光監造的團隊很堅持，是無法走到下水典禮的完成。

賴清德還說，大家今天回去看報紙，馬文君委員又提案，要凍結第二階段潛水艇的建造，這種提案大家不能贊成，現在正在審查預算，國防預算光是馬文君一個人就提了121案，不是刪除就是要凍結，特別是針對潛水艇的預算又要給人宣凍結。為了要建造潛水艇，只有讓民進黨國會過半，讓她杯葛、凍結、刪除預算不成，這樣潛水艇才能順利建造完成，只有賴品妤當選，民進黨才能過半。

賴清德並提及以前要採購紀德級驅逐艦、8艘柴電潛水艇、12架P3C反潛直升機，整個配套要讓台灣可以更安全，但因為民進黨在國會沒有過半，國民黨主導人比較多，前前後在在程序委員會阻擋了69次，擋到預算沒有了，美國無法繼續賣給我們，如果當初國民黨為了國家設想，讓預算通過，現在8艘潛水艇早就做好，早在台灣海峽守護台灣的安全，台灣今天就會比較有信心。

賴清德表示，如今我們自己要建造潛水艇，可以帶動產業，也是不錯，這次機會不能再錯失。因為政黨立場不一樣，我們希望增加國防的力量，守護台灣的安全全，但國民黨不是，他們的理論是買太多武器會造成兩岸的衝突，這種理論當然是不對的，但國民黨相當堅持，「台灣明日的安全，今日就要準備好」。

批馬文君杯葛、洩密，賴清德：綠立委過半8潛水艇才能順利建造。記者游明煌／攝影
批馬文君杯葛、洩密，賴清德：綠立委過半8潛水艇才能順利建造。記者游明煌／攝影

賴清德 預算 民進黨

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